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- Eski iPhone'lara güncelleme: iOS 12.5.5 yayınlandı
Eski iPhone'lara güncelleme: iOS 12.5.5 yayınlandı
- Haber Merkezi
- 24.09.2021 - 15:21
- Güncelleme : 24.09.2021 - 15:22
Geçtiğimiz günlerde, iPhone 13 serisinin tanıtılması ile birlikte artık gözler iOS 15 güncellemesine çevrildi.
Apple'ın destekleyen iPhone modellerine sunduğu iOS 15 güncellemesi, 20 Eylül akşamı iPhone'lar için kullanıma sunuldu.
Ancak iPhone'lara gelen yeni güncelleme, iPhone 6 ve daha eski iPhone modellerini desteklemiyor.
APPLE'DAN ESKİ iPHONE'LARA GÜNCELLEME
Yayınladığı güncellemelerle, güvenlik açıklarına karşı önlemler alan ve telefonları açıklara karşı koruma altına alan Apple, eski modeller için iOS 12.5.5 güncellemesini yayınladı.
iOS 12.5.5 güncellemesine nelerin dahil olduğuna dair henüz bir bilgi yok, ancak Apple'ın sürüm notlarına göre güncelleme, bazı güvenlik açıklarını gideriyor.
iOS 12.5.5 ALAN iPHONE'LAR
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPod touch 6
- iPad Air (1.nesil)
- iPad mini 2
- iPad mini 3
iOS 12.5.5 NASIL YÜKLENİR
iOS 12.5.5 telefonunuz için mevcut olduğunda, gelen bildirime dokunarak veya Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu takip ederek güncellemeyi telefonunuza yükleyebilirsiniz.