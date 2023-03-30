Eski Toshiba yöneticileri 2.2 milyon dolar tazminat ödeyecek Japonya'da mahkeme, elektronik üreticisi Toshiba'nın eski yöneticilerinin, muhasebe dolandırıcılığından tazminat ödemesine karar verdi.

AA & Ensonhaber

1875 yılında kurulduktan sonra 1939 yılında Toshiba adını alan ve tüketici elektroniği denince sayılı şirketler arasında gösterilen Japon devinde sular durulmuyor.

1985 yılında girdiği dizüstü bilgisayar pazarından 2020 yılında çekilen ve CEO'su istifa eden şirketin başkanı, yabancı yatırımcıların çıkarlarını bastırmak için hükümetle iş birliği yaptığının anlaşılmasının ardından görevden alınmıştı.

Bir süre önce satış kararı alan Japon devi Toshiba, olası satışı için 10 potansiyel talip olduğunu ve görüşmelerin başladığını duyurmuştu.

Özel sermaye şirketi Japan Industrial Partners, Toshiba'yı 15 milyar dolar karşılığında satın alacak.

Eski Toshiba yöneticilerine ceza

2015'te kamuoyuna yansıyan muhasebe usulsüzlüklerinden kaynaklanan zararlar nedeniyle eski Toshiba yöneticileri aleyhine tazminat davası açılmıştı.

Japonya'da mahkeme, elektronik üreticisi Toshiba'nın eski yöneticilerinin, muhasebe dolandırıcılığından 300 milyon yen (2,2 milyon dolar) tazminat ödemesine karar verdi.

Tokyo Yüksek Mahkemesi, üç altyapı projesinde yasa dışı muhasebe işlemleri yapıldığına hükmederek, Toshiba'nın eski 5 yöneticisini tazminata mahkum etti.

Kararda, eski Toshiba Başkanı Tanaka Hisao, eski Başkan Yardımcıları Sasaki Norio ve Kubo Makoto dahil üst düzey yöneticilerin, muhasebe usulsüzlüklerini engellemediği kaydedildi.