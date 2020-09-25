Estonya'daki yapay zeka, hayvanlar için yollardaki hız sınırını düşürüyor

Estonya'da yakın zamanda kurulan bir otomatik hayvan algılama sistemi, yollarda hayvan geçişi sırasında otomatik olarak hız limitini aşağıya çekiyor.

Yapay zeka sistemleri, günümüzde hemen hemen her alanda karşımıza çıkmaya başladı. Bu teknolojinin oldukça kullanışlı bir örneği Estonya'da hayata geçti.

Ülkede, kısa bir süre önce kurulan bir otomatik hayvan algılama sistemi; geyik, ayı ve diğer hayvanları otomatik olarak algılıyor ve yollardaki ışıklı uyarı sistemini açarak hız sınırını düşürüyor.

Sistem, vahşi yaşamı korumak ve sürücülerin hayvanlara çarpmasından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaların önüne geçmek için hayata geçirildi.





10 FARKLI RADAR KULLANIYOR

Yeni algılama sistemi, yol kenarını izlemek ve belirlenmiş bir geçiş alanına yaklaşan hayvanları tespit etmek için 10 radar kullanıyor. Sistem, herhangi bir hayvan tespit ettiğinde, bölgedeki uyarı işaretlerine sinyal gönderiyor ve bölgedeki hız sınırı otomatik olarak saatte 70 km'ye düşürülüyor.

Hayvanlar yoldan karşıya geçtikten sonra, sistem tekrar eski haline geliyor ve hız limiti yükseliyor.

Estonya Yol İdaresi trafik kontrol merkezi başkanı Siim Vaikmaa, "Uyarı ve hız sınırı levhaları yandığında, sürücülerden özellikle yaban hayatı geçiş alanlarının yakınında dikkatli olmalarını istiyoruz. Uyarı işaretleri yandığında hızınızı azaltın ve gerekirse durun." dedi.

Otoyollarda aniden sürücülerin önüne atlayan hayvanlar, zaman zaman tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Örneğin ABD'de yılda 300 bine yakın araç-hayvan kazası meydana geliyor.

Bu çarpışmaların sonucunda 24 binden fazla hayvan ölürken, yaklaşık 2 bin sürücü de yaşamını yitiriyor.

Kaynak: Interesting Engineering