Et yiyen bakteri ABD’de can almaya devam ediyor ABD'de, ılık ve tuzlu sularda yaşayan "et yiyen bakteri" Vibrio vulnificus nedeniyle bu yıl 4 kişi hayatını kaybetti. Bakteri, özellikle açık yaralardan vücuda girerek ölümcül enfeksiyonlara yol açabiliyor.

ABD'nin Florida eyaletinde bu yıl dört kişi, halk arasında "et yiyen bakteri" olarak bilinen Vibrio vulnificus nedeniyle yaşamını yitirdi. Florida Sağlık Bakanlığı’nın resmi açıklamasına göre, 2025 yılı içinde eyalette toplam 11 kişi bu ölümcül bakteriyle enfekte oldu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Vibrio vulnificus bakterisinin, kıyı sularında bulunan daha geniş Vibrio grubu içinde yer aldığını ve genellikle açık yaralardan vücuda girerek ciddi enfeksiyonlara yol açtığını belirtiyor. AÇIK YARADAN VÜCUDA GİRİYOR Bu bakteri genellikle ılık ve hafif tuzlu deniz suyunda yaşar ve insanların yüzme sırasında açık yaralarından vücuda girebilir. Sağlık yetkilileri, çiğ kabuklu deniz ürünleri, özellikle de çiğ istiridye tüketiminin de enfeksiyon kaynağı olabileceğini belirtti. BELİRTİLERİ NELER? Her ne kadar enfeksiyonlar nadir görülse de, Vibrio vulnificus genellikle kusma, ishal ve karın ağrısıyla seyreden vibriozis adı verilen bir hastalığa yol açabilir. Ayrıca ciddi cilt enfeksiyonlarına da neden olabilir. Bakteriyel cilt enfeksiyonunun belirtileri arasında ateş, kızarıklık, ağrı, şişlik, sıcaklık artışı, renk değişikliği ve akıntı yer alıyor. Sağlıklı bireyler genellikle sadece hafif semptomlar gösterse de, bağışıklığı baskılanmış kişiler veya kronik karaciğer hastalığı olanlar için durum çok daha ciddi olabilir. KANA KARIŞIRSA NE OLUR? Bakteri kana karışırsa, ateş, titreme, septik şok ve kabarcıklı deri lezyonları ile seyreden ağır bir hastalığa neden olabilir. Bu tür kan dolaşımı enfeksiyonlarının yaklaşık yarısı ölümle sonuçlanıyor. Bazı ciddi vakalarda bakteri, yaralı dokunun ölmesine neden olan nekrotizan fasiit adı verilen bir enfeksiyona yol açabiliyor. Bu nadir komplikasyon, bakterinin halk arasında “et yiyen bakteri” olarak anılmasına yol açtı. 2024 YILINDA 19 CAN ALDI Florida Sağlık yetkilileri, şimdiye kadar kişiden kişiye bulaş tespit edilmediğini aktardı. 2024 yılında Florida’da toplam 82 Vibrio vulnificus vakası ve 19 ölüm kayıtlara geçti. Teknoloji Haberleri Tarihte bir ilk: Gezegen oluşumu ilk kez doğrudan gözlemlendi

Sony kan kaybediyor: Avrupa'da telefon satışlarını azaltacak

Güvenlik endişeleri nedeniyle Çin'deki powerbank'ler toplatılıyor: İşte etkilenen markalar