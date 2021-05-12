Ethereum, 500 milyar dolar piyasa değerine ulaştı

Bitcoin'den sonraki en güçlü kripto para birimi Ethereum, 500 milyar dolar değere ulaşmayı başardı.

Son zamanlarda kripto para birimlerinde yükseliş sürerken, Bitcoin'den sonraki en güçlü kripto para birimi Ethereum'dan yeni bir rekor geldi.

Ethereum'un (ETH) piyasa değeri, tarihte ilk kez 500 milyar dolar değeri aşarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

DEV ŞİRKETLERİ GEÇTİ

Sabah saatlerinde 4.351 dolara ulaşarak piyasa değerini 504 milyar dolara çıkaran kripto para birimi; Samsung, JPMorgan Chase ve Visa gibi şirketlerin piyasa değerini geçti.

BITCOIN'İN PİYASA HAKİMİYETİ DÜŞÜYOR

Ethereum'un rekor kırmasının en büyük etkenleri arasında Bitcoin'e yatırılan paranın azalması ve Altcoin'lere giren paranın artması gösteriliyor.

Ocak ayında yüzde 74'lere çıkan Bitcoin'in piyasa hakimiyeti (dominance), son günlerde yüzde 43'ün altına gerilerken, Ethereum dahil toplam Altcoin'lerin piyasa hacmi 1,41 trilyon dolara kadar çıktı.

Ethereum, geçtiğimiz günlerde piyasa değeri olarak Bank of America ve PayPal gibi finans devlerini geçmeyi başarmıştı. Ayrıca bu artış, Ethereum kurucusu Vitalik Buterin’in kişisel servetinin 1.4 milyar dolara çıkmasını sağladı.

CoinMarketCap verilerine göre, şu anda kripto para piyasası 2,5 trilyon dolara ulaşmış durumda. Bitcoin (BTC) ise 1 trilyon dolar ile piyasanın en değerli kripto para birimi olmaya devam ediyor.