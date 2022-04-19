Etikete yansıyor! Cep telefonu fiyatları düşecek mi, ne kadar indirim gelecek?

Etikete yansıyor! Cep telefonu fiyatları düşecek mi, ne kadar indirim gelecek?

Resmi Gazete'de yayımlanan kara göre, cep telefonu satışlarında özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlendi. Peki cep telefonu fiyatları düşecek mi, ne kadar indirim gelecek? İşte detaylar...

Dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle teknolojik aletlerin son dönemlerdeki fiyat artışı sürüyor.

Temel ihtiyaç haline gelen cep telefonlarının fiyatları günden güne zamlanıyor.

Cep telefonu almak isteyen vatandaşlara güzel haber Resmi Gazete'den duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan düzenlemede, yüzde 25'lik en alt dilime giren cep telefonları için matrah yükseltildi.

Cep telefonu alacak olanlar fiyatların nasıl etkileneceğini araştırmaya koyuldu.

Peki vergi matrahı düzenlemesi fiyatlara yansıyacak mı? Cep telefonu fiyatları düşecek mi? Cep telefonlarına ne kadar indirim gelecek? Hangi telefonlar ucuzlayacak? İşte konunun detayları...

Cep telefonu fiyatları düşecek mi?

Cep telefonu fiyatlarına yüzde 25, yüzde 40 ve yüzde 50 oranında üç farklı ÖTV oranı uygulanıyor.

Önceki düzenlemeye göre 640 lira olan yüzde 25 ÖTV uygulanan cep telefonlarının üst fiyat sınırı 1500 liraya yükseltildi.

Yüzde 40 oranında ÖTV uygulanan 640 lira ile 1500 lira arasındaki cep telefonlarında üst limit ise 3 bin liraya yükseltildi.

Fiyatı 3 bin liranın üzerinde olan cep telefonlarının ÖTV oranı ise yüzde 50 olarak uygulanacak.

Hangi cep telefonları ucuzlayacak?

Yeni ÖTV düzenlemesiyle alt segment cep telefonlarında fiyat düşüşü yaşanacak.

ÖTV matrah değişikliğinin "yerli" kategorisindeki cep telefonu fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Yerli imalatın yoğun olduğu kategorilerde matrah artırımıyla fiyatların düşmesi sonucu enflasyona da olumlu katkı vereceği öngörülüyor.