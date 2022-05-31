Euro Truck Simulator 2, Rusya paketini iptal etti

Euro Truck Simulator geliştiricisi SCS Software, oyunun Rusya DLC paketini iptal ettiklerini açıkladı.

SCS Software tarafından 2012 yılında piyasaya sürülen Euro Truck Simulator 2, aradan yıllar geçmesine rağmen hala popülerliğini koruyor.

Özellikle çevrimiçi moduna gelen güncellemelerle oyuncu sayısını sürekli olarak artıran şirket, Rusları kızdıran bir adım attı.

Rusya DLC paketi iptal edildi

Geliştiricisi SCS Software, Euro Truck Simulator 2'nin Rusya temalı genişleme paketini rafa kaldırdığını duyurdu.

Çek Cumhuriyeti merkezli geliştirici, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle böyle bir karar aldıklarını açıkladı.

Euro Truck Simulator 2 , 2012'de piyasaya sürülmesinden bu yana popülerliğini her geçen gün artırdı ve geliştiricisinin o zamandan beri yarım düzineden fazla büyük DLC paketleriyle oyunu desteklemesine yol açtı.

Bu paketler oyunun haritasını genişletti ve oyuncuların oynaması için yeni ülkeler ekledi. Mart 2021'de resmi olarak duyurulan "Heart of Russia" isimli DLC paketi, o zamandan bu yana geliştirilme aşamasındaydı.