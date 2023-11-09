Everest Dağı'nın üç katı büyüklüğündeki devasa uzay kayası Dünya'ya yaklaşıyor Bilim insanları, tahmini çapı Everest Dağı'nın üç katı olan bir kuyruklu yıldızın uzayda ikinci kez patladığını ve Dünya'ya doğru geldiğini söylüyor.

ensonhaber.com

Everest Dağı'nın üç katından daha büyük olan dev 'şeytan' kuyruklu yıldızı, Dünya'ya doğru hızla yaklaşırken yeniden patladı .

12P/Pons-Brooks adı verilen uzay kayası yaklaşık 28 kilometre çapında ve şiddetli bir şekilde buz ve gaz fışkırttığı için 'soğuk yanardağ' olarak tanımlanıyor.

Bu patlamalar uzayda saatte binlerce kilometre hızla ilerlerken bir malzeme izi yaratıyor.

Dünya için bir tehdit yok

İlk kez 1812'de keşfedilen kuyruklu yıldızın, Dünya'ya en yakın noktaya Haziran 2024'te ulaşması planlanıyor, ancak insanlar için tehlike oluşturacak kadar yaklaşmayacak.

Bu yakınlaşma gerçekleştiğinde, 12P/Pons-Brooks'un çıplak gözle puslu bir kuyruğu olan yıldız benzeri soluk bir damla olarak görülmesi bekleniyor.

12P/Pons-Brooks adlı kuyruklu yıldız, kriyovolkanik veya soğuk volkanik bir kuyruklu yıldızdır. Tahmini çapı 30 kilometre olan katı bir çekirdeğe sahiptir ve kriyomagma olarak bilinen buz, toz ve gaz karışımıyla doludur.

Çekirdek, kuyruklu yıldızın iç kısmından sızan, koma adı verilen bulanık bir gaz bulutu ile çevreleniyor.

Güneş radyasyonu kuyruklu yıldızın içini ısıttığında basınç artar ve kuyruklu yıldız şiddetli bir şekilde patlayarak donmuş iç yapısını çekirdeğin kabuğundaki büyük çatlaklardan uzaya fırlatır.

Daha önce de patlamıştı

Kuyruklu yıldızı yakından izleyen İngiliz Astronomi Birliği'ne (BAA) göre, 5 Ekim'de gök bilimciler, kuyruklu yıldızın onlarca kat daha parlak hale gelmesinin ardından büyük bir patlama tespit etmişti.

Yeni meydana gelen patlama ise kuyruklu yıldızdaki ikinci büyük patlama olarak kayıtlara geçti.

Yeni patlamalar olabilir

12P güneşe doğru ilerlemeye devam ederken, birkaç büyük patlamaya daha tanık olma ihtimalimiz yüksek.

Spaceweather.com'a göre kuyruklu yıldız, daha fazla güneş ışınımı emdiği için bu patlamaların son patlamalardan daha büyük olması mümkün.

Tıpkı gezegenler gibi, güneş sistemimizdeki kuyruklu yıldızlar da güneşin yörüngesinde dönerler çünkü güneşin devasa çekim kuvvetine maruz kalırlar. 12P/Pons-Brooks'un yörüngesini tamamlaması 71 yıl alır.

Kuyruklu yıldızların tipik olarak oldukça 'eliptik' yörüngeleri vardır, bu da onların uzun olduğu ve tamamen dairesel olmadığı anlamına gelir.

Bu eliptik yörüngeler onları yörüngelerinin bir noktasında Güneş'e çok yaklaştırır (günberi), başka bir noktada ise güneşten çok uzaklaştırır (günöte).

Yörüngedeki tüm cisimler gibi kuyruklu yıldızlar da güneşe ne kadar yakınsa o kadar hızlı hareket ederler.

Şeytan kuyruklu yıldızı 12P/Pons-Brooks şu anda saniyede 20 km'den fazla bir hızla Güneş'e ve dolayısıyla Dünya'ya doğru hızla ilerliyor.

12P/Pons-Brooks, gelecek yıl 21 Nisan'da güneşe 116,8 milyon km kadar yaklaşacak.

Bunu takiben 2 Haziran'da Dünya'ya 232 milyon km yakınlaşma gerçekleşecek.

Dünya'ya doğru ilerlemeye devam ettikçe, uzay taşı muhtemelen şu ana kadar olduğundan daha şiddetli bir şekilde patlamaya devam edecek.

Uzay kayası bize en yakın yaklaşımını yaptıktan sonra yerçekimsel olarak dış güneş sistemine doğru fırlatılacak ve 2095 yılına kadar geri dönmeyecek.