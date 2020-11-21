Everest Dağı'nın zirvesinde mikroplastik izlerine rastlandı

Bilim insanları, Everest Dağı'nın zirvesinin yakınlarında sağlığa zararlı mikroplastik parçaları tespit etti.

Mikroplastikler, 5mm'den daha küçük plastik parçacıklara deniyor ve bu parçacıklar nedeniyle özellikle deniz yaşamı ciddi şekilde etkilenebiliyor.

Son yıllarda dünya üzerinde plastik kullanımı oldukça artmış durumda. Ancak bu durum, yaşamı her geçen gün daha fazla tehdit ediyor.

EVEREST'İN ZİRVESİNDE MİKROPLASTİK İZLERİ

Plymouth Üniversitesi'nden bilim insanları, Everest zirvesinin yakınlarında mikroplastik izlerine rastladı. 5 bin metreden zirveye kadar 11 farklı yerden toplanan kar örneklerinde rastlanan mikroplastiklerin, dağcıların kıyafetinden geldiği düşünülüyor.

Mikroplastik yoğunluğunun en yüksek olduğu bölge, dağcıların ve yürüyüşçülerin en çok zaman geçirdiği "ana kamp" bölgesi oldu. Buradaki parçaların dağcılar tarafından kullanılan giysi ve çadırlardan geldiği belirtildi.

Araştırmacı Imogen Napper, "Everest Dağı'ndan topladığımız her kar örneğinde mikroplastik izine rastlayınca oldukça şaşırdım. Bu dağın her zaman uzak ve bozulmamış olduğunu düşünürdüm, ancak insanların dağın zirvesini bile kirlettiğini bilmek hayret verici." ifadelerini kullandı.

MİKROPLASTİKLERİN ZARARLARI

Mikroplastikler doğayı tehdit ettiği gibi insanlara da ciddi zararlar verebiliyor. Biz farkında olmasak da bu yapılar çeşitli yollarla vücudumuza giriyor.

Birçok çalışma, mikroplastiklerin birçok deniz ve kara canlısı tarafından yutulabileceğini ortaya koyuyor. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar ise, 2 binden fazla deniz canlısının mikroplastik partiküllerden direkt olarak etkilendiğini gösteriyor.

Ayrıca deniz canlılarının insanlar tarafından tüketilmesimikro-plastiklerin dolaylı yollardan insan vücuduna girmesine neden oluyor.

Avustralya'daki İngiliz Uluslar Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü'ne (CSIRO) bağlı araştırmacılar, okyanus derinliklerindeki plastik kirliliğinin 14 milyon tona yaklaştığını ve mevcut eğilimin sınırlanması halinde dahi, 2040 yılında dünyada karalar ve denizlerdeki plastik atık miktarının 710 milyon tona ulaşacağını tahmin ediyor.