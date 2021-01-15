Evrende sanıldığı kadar galaksi olmayabilir

Yakın zamanda yapılan bir keşif, galaksinin sanılandan daha karanlık bir yer olabileceğine dair ihtimalleri güçlendirdi.

Hubble Uzay Teleskobu tarafından yapılan önceki bir ölçümde evrene yayılmış 2 trilyon galaksi olduğu belirtiliyordu. Ancak yapılan son araştırmaya göre evrende yüz milyarlarca galaksi var.

NASA'nın Yeni Ufuklar (New Horizons) misyonu, 2015 ve 2019'da Dünya'dan yaklaşık 6,4 milyar kilometre uzakta Güneş sistemimizin kenarındaki Pluto ve uzak nesne Arrokoth etrafında uçtuktan sonra karanlık uzayın genişliğinİ inceledi.





Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Hubble sitesine göre, "Derin alan gözlemleri, gökyüzünün belirli bir bölgesinin, ışığı uygun şekilde uzun bir süre boyunca toplayarak soluk nesneleri ortaya çıkarmayı amaçlayan uzun süreli gözlemleri" içeriyordu. Ancak bu durumda, görülemeyen uzak veya sönük galaksiler hesaba katılamıyor.

Uzay tamamen siyah görünse de aslında uzak yıldızların ve galaksilerin dağınık parıltısıyla aydınlanıyor.

Aydınlatılmış iç Güneş sisteminden ayrılmak, görünmeyen mesafede kaç galaksi olabileceğini belirlemenin en iyi yolu olarak görülürken, Yeni Ufuklar'ın da tam olarak bu yolu izlediği belirtiliyor.

GALAKSİ SAYISI DAHA AZ

Yeni Ufuklar'ın son bulgusu, neden oldukları kozmik ışıltının çok zayıf olması dikkate alındığında uzak galaksilerin sayısının eskiden inanıldığından daha az olduğunu ortaya koyuyor

ABD'nin Baltimore kentindeki Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'nden gökbilimci Marc Postman, "Orada kaç galaksi olduğunu bilmek sayı açısından önemli. Bizler 2 trilyon galaksiden gelen bir ışık görmüyoruz." ifadelerini kullandı.