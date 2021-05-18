Evrendeki ilk yıldızlardan biri keşfedildi

Bilim insanları, 16 bin ışık yılı uzaklıkta kırmızı dev bir yıldız keşfetti. Yıldızın, evrendeki ilk yıldızlardan biri olabileceği söyleniyor.

Büyük Patlama'dan sonra evren, bugün bilinen ve gözlemlenen yıldızlarla dolmaya başladı.

Günümüzde kadar birçok yıldız araştırması yapılsa da evrenin en eski yıldızları hala keşfedilmeyi bekliyor.

Günümüzde keşfedilen yıldızlar, Popülasyon I diye adlandırılıyor ve metal açısından oldukça zenginler. Ancak evrenin eski yıldızlarında metal miktarı oldukça az ve bu yıldızlar Popülasyon II olarak sınıflandırılıyor.

EN ESKİ YILDIZLARDAN BİRİ KEŞFEDİLDİ

Bilim insanları, 16 bin ışık yılı uzaklıkta kırmızı dev bir yıldız keşfetti. Kırmızı devin, "Popülasyon II" diye sınıflandırılan, evrendeki ilk yıldızlardan biri olduğu düşünülüyor.

SPLUS J210428-004934 ismi verilen yıldız, bir yıldızda görülen en düşük karbon seviyesine sahipti. Bu da cismi en eski yıldızlardan biri yapıyor.

Yıldızın nasıl oluştuğunu anlamak isteyen araştırmacılar, teorik modellemeye başvurarak daha fazla bilgi edinmeye çalışıyor.

