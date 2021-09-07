Euro
9.88
0.45%
Dolar
8.3183
0.51%
Altın
484.56
-0.18%
Borsa
1.471
-0.28%
Bitcoin
426.872
0.68%
EXEN Coin
25.30
2.67%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Evrenin başka yerlerinde virüsler olabilir

    Astrobiyolog ve Kozmolog Prof. Paul Davies, evrenin başka yerlerinde de virüslerin olabileceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2021 - 13:43
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 13:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Evrenin başka yerlerinde virüsler olabilir

    Koronavirüs salgını nedeniyle virüsler her zamankinden daha fazla gündeme geliyor. Ancak bilim insanlarına göre, virüs konusunda Dünya evrende yalnız değil.

    Arizona Eyalet Üniversitesi'nden Astrobiyolog ve Kozmolog Prof. Paul Daviesvirüslerin yalnızca Dünya'da bulunmayabileceğini; eğer yaşam varsa, evrenin başka yerlerinde de ortaya çıkabileceğini söyledi.

    Davies, uzaylı fikrinin mikrobiyal yaşamdan, bize sinyal gönderebilecek gelişmiş medeniyetlere kadar uzandığını belirtti.

    Evrenin başka yerlerinde virüsler olabilir #1

    Virüslerin hareketli, genetik unsurlar olarak düşünülebileceğini söyleyen Davies, virüslerden elde edilen genetik materyalin, yatay gen transferi olarak bilinen süreçle insan ve diğer hayvanların genomlarına dahil olduğunu ileri sürdü.

    Mikropların yaşam için önemi bilinirken, virüslerin rolünün daha az takdir edildiğini savunan bilim insanına göre, başka dünyalarda hücresel yaşam varsa, virüslerin muhtemelen canlılar arasındaki genetik bilgiyi aktarmak için var olacağını söyledi.

    HER VİRÜS KÖTÜ DEĞİL

    Koronavirüs, insanlarda virüsler hakkında belirsiz bir bakış açısı bırakmış olsa da Davies, bütün virüslerin kötü olmadığını söyleyerek, "Aslında, çoğunlukla iyiler. Virüsler olmadan Dünya gezegeninde sürdürülebilir bir yaşam olamayacağını düşünüyorum.” dedi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir