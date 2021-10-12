Eylülde en çok indirilen PlayStation oyunları

Eylülde en çok indirilen PlayStation oyunları

PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin, Eylül 2021'de en çok indirdikleri oyunlar belli oldu.

Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'in piyasaya sürülmesi ile birlikte, PlayStation Store'a birçok yeni nesil oyun eklendi. Bu nedenle son aylarda PlayStation mağazası oldukça hareketli.

Eylül ayının sona ermesi ile birlikte, PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin en çok indirdikleri oyunlar belli oldu. NBA 2K22'nin zirveyi bırakmadığı listeye gelin daha yakından bakalım.

EYLÜLDE EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS5

Kena: Bridge of Spirits

NBA 2K22

Diablo II: Resurrected

DEATHLOOP

Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT

DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT

Tales of Arise

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Assassin’s Creed Valhalla

F1 2021

EYLÜLDE EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS4