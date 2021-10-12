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Eylülde en çok indirilen PlayStation oyunları
PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin, Eylül 2021'de en çok indirdikleri oyunlar belli oldu.
- Haber Merkezi
- 12.10.2021 - 12:12
- Güncelleme : 12.10.2021 - 12:17
Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'in piyasaya sürülmesi ile birlikte, PlayStation Store'a birçok yeni nesil oyun eklendi. Bu nedenle son aylarda PlayStation mağazası oldukça hareketli.
Eylül ayının sona ermesi ile birlikte, PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin en çok indirdikleri oyunlar belli oldu. NBA 2K22'nin zirveyi bırakmadığı listeye gelin daha yakından bakalım.
EYLÜLDE EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS5
- Kena: Bridge of Spirits
- NBA 2K22
- Diablo II: Resurrected
- DEATHLOOP
- Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT
- DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT
- Tales of Arise
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Assassin’s Creed Valhalla
- F1 2021
EYLÜLDE EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS4
- NBA 2K22
- Grand Theft Auto V
- Minecraft
- Red Dead Redemption 2
- Diablo II: Resurrected
- Need for Speed Heat
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- The Forest
- Gran Turismo Sport
- eFootball PES 2021 SEASON UPDATE