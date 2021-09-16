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- Eylülün ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
Eylülün ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
Eylül ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.
- Haber Merkezi
- 16.09.2021 - 15:07
- Güncelleme : 16.09.2021 - 15:09
Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı sunuyor.
Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine eylül ayının ilk yarısında eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ikinci yarısında platforma 13 yeni oyun eklenecek.
EKLNECEK OYUNLAR
- Flynn: Son of Crimson - (Konsol, PC) - Eklendi
16 Eylül
- I Am Fish - (Konsol, PC)
- SkateBird - (Konsol, PC)
- Superliminal - (Konsol, PC)
17 Eylül
- Aragami 2 - (Konsol, PC)
- Lost Words: Beyond the Page - (Konsol, PC)
23 Eylül
- Lost Words: Beyond the Page - (Konsol, PC)
- Sable - (Konsol, PC)
- Subnautica: Below Zero - (Konsol, PC)
- Tainted Grail: Conquest - (PC)
28 Eylül
- Lemnis Gate - (Konsol, PC)
30 Eylül
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Astria Ascending - (Konsol, PC)
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Unsighted - (Konsol, PC)
1 Ekim
- Phoenix Point - (Konsol)
30 EYLÜL'DE KALDIRILACAK OYUNLAR
- Drake Hollow - (Konsol, PC)
- Ikenfell - (Konsol, PC)
- Kathy Rain (PC)
- Night in the Woods - (Konsol, PC)
- Warhammer: Vermintide II - (Konsol)