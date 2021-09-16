Eylülün ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

Eylül ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.

Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı sunuyor.

Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine eylül ayının ilk yarısında eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ikinci yarısında platforma 13 yeni oyun eklenecek.

EKLNECEK OYUNLAR

Flynn: Son of Crimson - (Konsol, PC) - Eklendi

16 Eylül

I Am Fish - (Konsol, PC)

SkateBird - (Konsol, PC)

Superliminal - (Konsol, PC)

17 Eylül

Aragami 2 - (Konsol, PC)

Lost Words: Beyond the Page - (Konsol, PC)

23 Eylül

Lost Words: Beyond the Page - (Konsol, PC)

Sable - (Konsol, PC)

Subnautica: Below Zero - (Konsol, PC)

Tainted Grail: Conquest - (PC)

28 Eylül

Lemnis Gate - (Konsol, PC)

30 Eylül

Astria Ascending - (Konsol, PC)

Unsighted - (Konsol, PC)

1 Ekim

Phoenix Point - (Konsol)

30 EYLÜL'DE KALDIRILACAK OYUNLAR