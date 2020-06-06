F1 2020'nin oynanış videosu yayınlandı

Codemasters, çok yakında duyuracağı F1 2020'nin oynanış videosunu yayınladı. 10 Temmuz'da çıkması planlanan oyunun videosu, Azerbaycan pistinde geçiyor.

Codemasters'ın yayınlayacağı yeni Formula 1 oyunu F1 2020, 10 Temmuz'da oyunseverler ile buluşacak.

Şirket, Azerbaycan Şehir Pisti'nde geçen yeni bir oynanış videosu yayınladı. Alfa Romeo’nun içinde Antono Giovinazzi’nin yer aldığı oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

“My Team” isimli yeni bir oyun modunun yer alacağı F1 2020, oyuncuların kendi ekiplerini kurup yönetmesine olanak sağlayacak. Ayrıca kariyer modunda orijinal 22 yarış sezonu da oynanabilecek.

Geçmiş yıllardaki bölünmüş ekran deneyimine yeniden yer veren F1 2020, arkadaşlarınızla aynı ekrandan çoklu oyun oynamanıza da izin verecek.

F1 2020 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit İşlemci: Intel Core i3 2130 / AMD FX 4300

Intel Core i3 2130 / AMD FX 4300 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GT 640 / AMD HD 7750 (DirectX11)

NVIDIA GT 640 / AMD HD 7750 (DirectX11) Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5 9600K / AMD Ryzen 5 2600X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1660 Ti / AMD RX 590 (DirectX12)

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan



