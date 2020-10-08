Facebook, ABD seçimlerinden sonra da siyasi reklamları yasaklayacak

Facebook, ABD başkanlık seçiminden sonra sonuçların hemen açıklanmayacağı düşüncesiyle siyasi reklamlara bir süre daha izin vermeyeceğini açıkladı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimleri yaklaşırken, gözler sosyal medyanın üzerinde.

Daha önce Facebook'un, yaklaşan ABD başkanlık seçimleri öncesi hem yanlış bilginin yayılmasını engellemek hem de seçmenleri etkilememek için, seçime 7 gün kala tüm siyasi reklamları durduruacağını sizlerle paylaşmıştık.

YASAK SEÇİMDEN SONRA DA DEVAM EDECEK

Facebook yönetimi tarafından yapılan duyuruda, ABD'nin yeni başkanını belirlemek için 3 Kasım'da yapılacak oylamada, nihai sonuçların hemen belirlenemeyeceği olasılığına dayanarak, seçimi takip eden günlerde de siyasi reklamlara geçici bir yasak getirme kararı alındığı kaydedildi.

Facebook Küresel Politika Yönetimi Başkanı Monika Bickert; basın mensupları ile yaptığı görüşmede, siyasi reklamların dışında; yasağın ''anket çağrıları yapan, seçmeni sandıkları izlemeye çağıran, militarize bir dille seçmenlere gözdağı veren'' paylaşımları da kapsadığını bildirdi.

Daha önce de Facebook İcra Kurulu Başkanı Mark Zuckerberg, seçimlerden önceki hafta hiçbir yeni siyasi reklamı kabul etmeyeceklerini ve resmi sonuçlardan önce tarafların zafer ilan etmelerine müsade etmeyeceklerini ifade etmişti.

Facebook, reklam yasağının seçim bittikten sonra en az bir hafta sürmesi gerektiğini bildirdi.

"HER ZAMANKİ GİBİ BİR SEÇİM OLMAYACAK"

Ülkenin böylesine bölündüğü ve seçim sonuçlarının günler, hatta haftalar sonra sonuçlanabileceği bir ortamda sivil itaatsizlik riskinin artmasından endişe duyduğunu belirten Zuckerberg, ''Bu seçim her zamanki gibi bir seçim olmayacak ve bu yüzden herkesin demokrasimizi koruma sorumluluğu var.'' ifadesini kullanmıştı.