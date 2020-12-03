Facebook, algıyı yıkmak için kripto parasının ismini değiştirdi: Diem

Facebook'un ocak ayında piyasaya sürülmesi beklenen kripto para birimi Libra'nın ismi, "Diem" olarak değiştirildi.

Geçtiğimiz yıl, kendi kripto para birimi Libra ve kripto para cüzdanı Calibra'yı duyuran sosyal medya devi Facebook, eleştirilerin de odağı haline gelmişti.

ABD hükümeti tarafından ciddi eleştirilen alan Facebook'un bu hamlesi, Donald Trump tarafından da oldukça gereksiz bulunmuştu.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ

Ocak ayında kripto para birimini piyasaya sürmeye hazırlanan sosyal medya devi, oluşan kötü algıyı yıkmak için isim değişikliğine gitti. Şirket, "Libra" ismini "Diem" olarak değiştirdi.

İsim değişikliğine ek olarak Diem Birliği, lansman için düzenleyici onaya doğru ilerlerken, kurumsal bağımsızlığını vurgulamak amacıyla yeni yöneticiler atadı.

Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde olan Diem'in, dijital cüzdan iştirakleri için İsviçre'nin piyasa düzenleme kurulu Finma'dan onay alması hedefleniyor.

Diem'den yapılan açıklamada, bu alandaki müzakerelerin devam ettiği, ancak lansmanın ocak ayı içerisinde yapılabileceği ifade edildi.

"Diem" Latince "gün" anlamına geliyor. Yapılan açıklamada bu isim değişikliğinin de "yeni bir günü temsil ettiği" belirtildi.

FACEBOOK DIEM (LIBRA) NEDİR?

Facebook, 2021 yılında piyasaya sürülecek kripto para birimini ilk başta Libra olarak adlandırdı. Mastercard ve Visa gibi ödeme sistemleri tarafından da desteklenecek olan Diem (Libra), Calibra adı verilen bir dijital cüzdanda bulunacak. Platformun kullanıcıları, kendi aralarında mesajlaşır gibi Diem transferi yapabilecek.

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