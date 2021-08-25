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    Facebook, alışveriş özelliğini Afrika ülkelerine genişletiyor

    Sosyal medya platformu Facebook, Sahra Altı Afrika'daki 37 ülkede alışveriş özelliğini hayata geçireceğini duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 25.08.2021 - 09:23
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 09:51
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    Facebook, alışveriş özelliğini Afrika ülkelerine genişletiyor

    Son dönemlerde sosyal medya uygulamasından çok bir e-ticaret platformuna dönüşmeye başlayan Facebook, şirketin diğer uygulamaları olan WhatsApp ve Instagram'a da alışveriş özellikleri eklemişti.

    Daha önce Güney Afrika Cumhuriyeti, Etiyopya, Kenya ve Nijerya'da alışveriş özelliğini başlatan ABD'li şirket, yeni ülkelere açılıyor.

    Facebook Afrika Kamu Düzeni Direktörü Kojo Boakye, yazılı açıklamada, uygulama üzerinden alışveriş özelliğini Afrika'da genişletmeyi amaçladıklarını belirtti.

    37 ÜLKEYE DAHA GELİYOR

    Koronavirüs salgınının insanları olumsuz etkilediğine dikkati çeken Boakye, Sahra Altı Afrika'daki 37 ülkede Facebook üzerinden alışveriş özelliğini başlatacaklarını kaydetti.

    Boakye, alışveriş özelliğinin hayata geçirileceği ülkeler arasında Benin, Botsvana, Burkina Faso, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Gabon, Gambiya, Gana, Lesotho, Malavi, Mali, Namibya, Nijer, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Somali, Güney Sudan, Tanzanya, Togo, Uganda, ve Zimbabve gibi ülkelerin olduğu bilgisini paylaştı.

    Facebook, alışveriş özelliğini Afrika ülkelerine genişletiyor #1

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