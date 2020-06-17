Facebook, arama sonuçlarında Wikipedia kartı gösterecek

Facebook, arama sonuçlarında Wikipedia bilgi kartı gösteren yeni bir özelliği test ediyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, Wikipedia bilgilerini arama sonuçlarında göstermeye hazırlanıyor.

Google arama sonuçlarındaki bilgi kartlarına oldukça benzeyen yeni özellik, Facebook içindeki arama sonuçlarında Wikipedia bilgi kartlarının karşımıza çıkmasını sağlayacak.

Örneğin arama kısmına "Donald Trump" yazıp arattığınızda, Trump ile ilgili sayfaların ve haberlerin yanı sıra, hemen sağ tarafta Wikipedia içeriğine de yer verilecek.

Böylece kullanıcılar, Wikipedia için ayrı bir sayfa açmak zorunda kalmayacak.

Facebook ve Wikipedia arasındaki iş birliğinden doğan yeni özellik, çok yakında Facebook'un masaüstü sürümünde, android ve iOS uygulamalarında karşımıza çıkacak.