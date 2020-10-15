Facebook, aşı karşıtı reklamları yasaklamaya başlayacak

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, insanları aşı olmaktan caydırmayı amaçlayan aşı karşıtı reklamlara yasak getireceğini duyurdu.

Son yıllarda dünya genelinde çeşitli aşı karşıtı kampanyalar düzenleniyor. Koronavirüs için aşı çalışmalarının devam ettiği şu günlerde, Facebook'tan kritik bir adım geldi.

Facebook'tan yapılan açıklamada, aşıları güvenli olmayan veya faydasız olarak gösteren reklamlara artık izin verilmeyeceği belirtildi.

Facebook'un Sağlık Girişimleri Müdürü Kang-Xing Jin, şirketin blogundan yaptığı açıklamada, aşıların koruyuculuğu ve etkinliğiyle ilgili paylaşımların geniş bir kitleye ulaşmasına yardımcı olmak istediklerini vurgulayarak, "Amacımız aşıların koruyuculuğu ve etkinliği ile ilgili paylaşımların geniş bir kitleye ulaşmasına yardımcı olarak halk sağlığı çabalarına zarar verebilecek yanlış bilgiler içeren reklamları yasaklamak." ifadelerini kullandı.





Buna rağmen şirket, hükümetlerin aşı politikalarına karşı çıkan reklamlara izin verecek.

Facebook, daha önce de küresel sağlık otoriteleri tarafından tespit edilen aşı karşıtı yanlış bilgi içeren paylaşımlara müdahale etmişti.