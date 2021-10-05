Facebook çalışanları kartlarıyla binaya giremedi

WhatsApp, Facebook ve Instagram'da yaşanan 7 saatlik erişim sorununa müdahale edecek ekibin akıllı kartlarının çalışmadığından, Facebook binasına giremediği iddia edildi.

Dünyanın her yerinden sosyal medya kullanıcılarının WhatsApp, Facebook ve Instagram’a 7 saat süren erişim sorununun çözülmesinin ardından, ABD’nin öne gelen gazetelerinden New York Times’ın muhabiri Sheera Frenkel ilginç bir iddia ortaya attı.

FACEBOOK ÇALIŞANLARININ KARTLARI ÇALIŞMADI

Frenkel, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, hala devam eden küresel erişim sorununun boyutlarını değerlendirmek üzere şirket binalarına gelen Facebook çalışanlarının içeri giremediğini öne sürdü.

İddiasını adını açıklamadığı bir Facebook çalışanı ile yaptığı telefon görüşmesine dayandıran Frenkel, çalışanların kartlarının kapıları açmadığını ifade etti.

7 SAAT SONRA ÇÖZÜLEBİLDİ

Facebook, Instagram ve WhatsApp sunucularında yaklaşık 7 saattir devam eden problemin giderildiği bildirildi.

Facebook sözcüsü, hizmetlerin çalışmaya başladığını ancak eski haline dönmesinin biraz daha zaman alacağını duyurdu.

FACEBOOK HİSSELERİ YÜZDE 5 DEĞER KAYBETTİ

Sosyal medya devi Facebook, eski Ürün Yöneticisi Frances Haugen'ın şirkete yönelik açıklamaları ve dünya genelinde yaşanan erişim sıkıntısı nedeniyle borsada yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

KÜRESEL EKONOMİYE MALİYET 160 MİLYON DOLAR

İnternet kesintilerini ve kesintilerin etkilerini izleyen NetBlocks, WhatsApp, Instagram ve Facebook kesintisinin küresel ekonomiye maliyetinin 160 milyon dolar olduğu tahmininde bulundu.

MARK'IN KİŞİSEL SERVETİ 7 MİLYAR DOLAR DÜŞTÜ

Mark Zuckerberg'in kişisel serveti 3 saat içinde 7 milyar dolar düştü, böylelikle dünyanın en zenginler listesinden bir basamak aşağı inmiş oldu.