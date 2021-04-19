Facebook çalışanları, salgından sonra evden çalışmaya devam edebilecek

Facebook, çalışanlarının koronavirüs salgını bittikten sonra da evden çalışmaya devam edebileceklerini açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok şirket, evden çalışma sistemine geçti.

Evden çalışma sisteminin ofis ortamına göre daha verimli olması nedeniyle Google ve Facebook dahil bazı şirketler, daha önce bu süreyi uzatma kararı almıştı.

FACEBOOK KALICI HALE GETİRDİ

Sosyal medya şirketi Facebook, çalışanlarının koronavirüs salgını bittikten sonra da evden çalışmaya devam edebileceklerini bildirdi.

Uzaktan çalışmanın "gelecek" olduğu belirten Facebook; çalışanların, direktörlerinin onaylaması koşuluyla salgından sonra da sürekli uzaktan çalışmak için başvuruda bulunabileceklerini ifade etti.

Facebook'un gelişiminden sorumlu Başkan Yardımcısı Brynn Harrington, bazı çalışanların evde "gerçekten başarılı" olduklarını ve bunu yapmaya devam etmeyi istediklerini belirtti.

Facebook Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg geçen mayısta, şirket çalışanlarının yüzde 50'sinin gelecek 5 ila 10 yılda uzaktan çalışabileceğini ifade etmişti.