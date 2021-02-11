Facebook, Clubhouse'a rakip bir uygulama üzerinde çalışıyor

Facebook'un, son günlerin popüler sosyal medya platformu Clubhouse'un benzeri bir uygulama üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

Sesli Twitter olarak tanımlanabilen yeni sosyal medya platformu Clubhouse, en hızlı yükselen uygulamalardan biri olarak son günlerde oldukça konuşuluyor.

Birçok ünlünün kullanmaya başladığı Clubhouse, yalnızca sesli içerik paylaşılabilen ve davetsiz girilemeyen bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor.

Uygulamanın bir anda popüler hale gelmesi, diğer sosyal medya şirketlerinin de dikkatini çekti.

FACEBOOK'TAN CLUBHOUSE ADIMI

Facebook'un, son günlerin popüler sosyal medya mecrası Clubhouse'un benzeri bir uygulama üzerinde çalıştığı söyleniyor.

New York Times gazetesine göre, Facebook'un üst düzey yöneticileri çalışanlarından, şirket içinde adı 'Fireside' olarak bilinen Clubhouse benzeri bir uygulama geliştirmelerini istedi.





Gazeteye konuşan kişiler, uygulamanın daha ilk günlerinde olduğunu ve bu nedenle isminin değişebileceğini söyledi.

Facebook sözcüsü, gazeteye yaptığı açıklamada, ses ve video teknolojileri üzerinde uzun yıllardır çalıştıklarını ve yeni yollar keşfetmeye devam edeceklerini belirtti.

Facebook; Instagram, WhatsApp gibi uygulamaların yanı sıra sanal gerçeklik şirketi Oculus'u henüz daha küçük bir şirket iken satın almıştı. Bu nedenle şirketin şimdi de Clubhouse ile yakından ilgilenmesi pek de şaşırtıcı bir durum değil.

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