Facebook, çocuklara özel bir Instagram sürümü üzerinde çalışıyor

Facebook, 13 yaşın altındaki kullanıcıların güvenle vakit geçirebilecekleri yeni bir Instagram sürümü geliştirmek için çalışmalar yürütüyor.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram, çocuklara daha güvenilir bir ortam sağlamak için yeni çalışmalar yürütüyor.

Facebook'un sahibi olduğu şirket, geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni özelliklerle artık yetişkinlerin çocuklara direkt mesaj atamayacağını ve 18 yaşın altındakilere seri takip isteği gönderenlerin etiketleneceğini açıklamıştı.

ÇOCUKLARA ÖZEL YENİ INSTAGRAM GELİYOR

Gelen bilgilere göre Instagram, mevcut uygulamaya ekleyeceği güvenlik özellikleriyle yetinmeyecek. Şirket, 13 yaşın altındaki çocuklar için yeni bir Instagram versiyonu geliştiriyor.

Instagram Başkan Yardımcısı Vishal Shah, Instagram'ın sadece çocuklara yönelik güvenli bir versiyonunun oluşturulması gerektiğini söylüyor.

Deneyimli yönetici, sosyal ağ çalışanlarına yönelik mesajında, küçük yaştaki kullanıcıların güvenle vakit geçirebilecekleri bir Instagram versiyonu inşa etmeyi şirketin öncelikli hedeflerinden biri haline getirdiklerini açıkladı.

Bildiğiniz gibi Insagram'ın mevcut politikasına göre 13 yaş altı çocukların uygulamayı kullanması yasak. Ancak üyelik oluştururken bu yasağı kolaylıkla aşmak mümkün.

Bunun farkında olan Instagram, yeni sürümle çocukları tamamen güvence altına almak istiyor.