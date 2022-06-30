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    Facebook, Discord'un özelliklerini kopyalıyor

    Facebook, Discord kullanıcılarına çok tanıdık gelecek yeni özellikler için kolları sıvadı.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 17:00
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    Facebook, Discord'un özelliklerini kopyalıyor

    Son zamanlarda gizlilik ve güvenlik endişeleriyle oldukça eleştirilen ve daha sonra adını "Meta" olarak değiştiren Facebook, şimdilerde sosyal medya platformuna birkaç yenilik getirmek için çalışıyor.

    Facebook, "Facebook Toplulukları Zirvesi" etkinliğinde platformdaki gruplara gelecek yeni özellikleri duyurdu.

    Facebook gruplarının yönetimini kapsayan bu özellikler arasında yöneticilere grubun kültürünü geliştirmelerini sağlayacak, alt gruplar ve hatta abonelikle katılınabilecek alt gruplar oluşturma gibi özellikler de var.

    Discord kullanıcılarına tanıdık gelen özellikler

    Facebook, toplulukları birbirine yakınlaştırmayı amaçlayan Facebook Grupları için yeni özellikler getirmeye devam edecek.

    Bunların bazıları, popüler sesli, görüntülü ve yazılı sohbet uygulaması Discord'un kullanıcılarına oldukça tanıdık gelecek.

    facebook

    Duyuruya göre yöneticiler, yakında gruplar içinde kanallar oluşturma yeteneğine sahip olacak. Bu özellik, yöneticilerin ve grup üyelerinin, mikrofon kullanmak istemeyenler için normal metin tabanlı sohbet kanallarının yanı sıra, gerçek zamanlı olarak sesli sohbetlere de imkan tanıyacak.

    Meta'nın Facebook Gruplarını yenileme çalışması şimdilik sadece test aşamasında, ancak önümüzdeki aylarda ses kanallarının herkese açılması planlanıyor.


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