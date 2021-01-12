Facebook, Donald Trump destekçilerinin paylaşımlarını yasaklıyor

Facebook, Donald Trump destekçilerinin kullandığı 'çalmayı durdur' içerikli tüm paylaşımların platformdan kaldırılacağını açıkladı.

Aylardır ABD Başkanı Donald Trump'ı bir şekilde engellemeye çalışan ve şimdiye kadar onlarca paylaşımına uyarı etiketi koyarak paylaşımları engelleyen Facebook ve Twitter, özellikle geçtiğimiz günlerde yaşanan kongre baskınından sonra denetimlerini artırdı.

Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım Başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığı iddiası üzerine destekçileri arasında kullanılan "çalmayı durdur" ifadesini içeren bütün paylaşımların kaldırılacağını duyurdu.

Şirketin blog sayfasından yapılan açıklamada, bu kararın seçilmiş başkan Joe Biden'a devredilecek 20 Ocak'taki başkanlık töreni öncesi yanlış bilgilendirmeleri ve şiddete teşvikleri engellemek için bir dizi acil durum önleminin parçası olarak alındığı kaydedildi.

REKLAM YASAĞI SÜRECEK

Açıklamada, ayrıca iktidar geçişi barışçıl bir şekilde sağlanana kadar sitede siyasi içerikli reklam yasağına devam edileceği bildirildi.

Trump destekçilerinin 6 Ocak'ta Kongreyi basması olayından sonra Facebook, Trump'ın Facebook ve Instagram'ı kullanmaya devam etmesinin çok riskli olduğunu belirterek, başkanın her iki platformdaki hesaplarına önce 24 saat, daha sonra da süresiz engelleme getirdiğini açıklamıştı.

Ülkedeki diğer sosyal medya platformu Twitter da cuma günü Trump'ın hesabını, yaşanan olaylardan sonra "daha çok şiddeti kışkırtma riski" taşıdığı gerekçesiyle kalıcı olarak askıya aldığını bildirmişti.