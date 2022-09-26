Facebook, Filistin'e sansür uyguluyor

Facebook ve Instagram platformlarının Filistinli kullanıcıları haksız bir şekilde sansürlediği ortaya çıktı.

Mayıs 2021'de Gazze Şeridi’nde yaşanan büyük olaylar sonrasında, Facebook ve Instagram’ın Filistinli kullanıcıların paylaşımlarını engellediği ve hesaplarını bloke ettiği ortaya çıkmıştı.

Facebook'un çatı şirketi Meta, bu konuda artan baskılar nedeniyle zor durumda kalmış ve bir sosyal sorumluluk şirketi olan Business for Social Responsibility'den (BSR) rapor hazırlamasını istemişti.

Flilistinlilerin engellendiği doğrulandı

Meta, BSR'nin hazırladığı raporda gerçeklerle yüzleşti. Çünkü rapor, Facebook'un Filistinlileri susturduğunu açık bir şekilde gözler önüne serdi.

Raporda sosyal ağların özellikle Filistinli kullanıcıları hedef alan ağır bir sansür uyguladığı, İsrailli kullanıcılara yönelik ise biraz daha yumuşak kararlar aldığı belirtiliyor.

Bunun sebebi ise Meta algoritmalarında Arapça içeriklere yönelik proaktif algılama oranlarının çok yüksek, İbrani içeriklere yönelik ise çok düşük olması.

Facebook ve Instagram'ın Filistinlilerin özgür ifade hakkını ihlal ettiği tespit edilen raporda, şu ifadeler kullanıldı:

“İncelenen verilere, bireysel vakaların ve ilgili materyallerin incelenmesine ve dış paydaş katılımına dayanarak, Meta'nın, Mayıs 2021'deki eylemler sırasında Filistinli kullanıcıların ifade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, siyasi haklar üzerinde olumsuz bir insan hakları etkisi olduğu görülüyor.

Arapça içerik daha fazla aşırı zorlamaya sahipti ve potansiyel olarak ihlal eden Arapça içeriğin proaktif tespit oranları, potansiyel olarak ihlal eden İbranice içeriğin proaktif tespit oranlarından önemli ölçüde daha yüksekti."

Meta, Arapça konuşmaları detaylı inceliyor

Raporda ayrıca Meta'nın Arapça “düşmanca konuşmayı” tespit etmek için dahili bir araca sahip olduğu, ancak İbranice'de böyle bir aracın olmadığı yer aldı.