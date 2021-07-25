Facebook Gaming, iPhone kullanıcıları için yayınlandı

Facebook'un oyun hizmeti Facebook Gaming, aşamalı bir web uygulaması aracılığıyla iPhone kullanıcılarına sunuldu.

Son yıllarda bir hayli popüler hale gelen oyun yayıncılığı, koronavirüs nedeniyle evde kapanan milyonlarca insan nedeniyle büyük şirketlerin de ilgisini çekmeye başladı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, kendi oyun servisi Facebook Gaming'i duyurmuş ve platforma eklemişti.

Şirket, ayrıca oyun servisinin android uygulamasını aylar önce kullanıcılara sunmuştu. Uygulamanın iOS sürümü de artık hazır.

FACEBOOK GAMING'İN iOS SÜRÜMÜ YAYINLANDI

Bulut tabanlı oyun uygulamalarının içerisinde birçok oyun mevcut. Ancak Apple’ın App Store yönergelerine göre geliştiriciler, uygulamanın içerisindeki tüm oyunları ayrı ayrı göndererek inceletmek zorunda.

Bu nedenle Facebook Gaming, yalnızca bir web uygulaması olarak iPhone kullanıcılarına sunuldu. Kullanıcılar, App Store üzerinden değil, Safari aracılığıyla Facebook Gaming'e ulaşabilecek.

Haziran ayının başlarında Microsoft, yine App Store kuralları nedeniyle bulut oyun hizmeti Xbox Cloud Gaming’i iOS kullanıcıları için Safari aracılığıyla kullanılabilir hale getirmişti.

FACEBOOK, OYUNLARA GÜVENİYOR

Facebook Gaming, profesyonel yayıncılardan içerik seçmenin yanı sıra, kullanıcıların arkadaşlarıyla gündelik oyunları oynamasına izin veriyor. Ayrıca kullanıcılar, Go Live adlı bir özellik ile canlı yayın da yapabiliyor.

Facebook, 2.5 milyar kullanıcısının 700 milyonunun oyun içeriğiyle meşgul olduğunu iddia ediyor. Bu nedenle şirket, oyun uygulamasına bir hayli önem veriyor.