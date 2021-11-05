Facebook gruplarına aylık ücretli abonelik sistemi geliyor

Facebook, ücretli abonelik sistemiyle üye olunabilen gruplar özelliğini yakında kullanıma sunacak.

Son zamanlarda gizlilik ve güvenlik endişeleriyle oldukça eleştirilen ve daha sonra adını "Meta" olarak değiştiren Facebook, şimdilerde sosyal medya platformuna birkaç yenilik getirmek için çalışıyor.

Facebook, "FFacebook Toplulukları Zirvesi" etkinliğinde platformdaki gruplara gelecek yeni özellikleri duyurdu.

Facebook gruplarının yönetimini kapsayan bu özellikler arasında yöneticilere grubun kültürünü geliştirmelerini sağlayacak, alt gruplar ve hatta abonelikle katılınabilecek alt gruplar oluşturma gibi özellikler de var.

ÜCRETLİ GRUPLAR GELİYOR

Webtekno'da yer alan habere göre, Facebook’un öne çıkan yeni özelliklerinden birisi, aylık belirli bir ücret karşılığında üye olabileceğiniz alt gruplar olacak.

Bu gruplara katılan üyeler, verdikleri para karşılığında diğer üyelere göre daha farklı içerikler görecek ve paylaşabilecek.

Grup yöneticileri, abone olan kişilerden gelen kazancı vergi ve komisyon kesilerek elde edebilecek. Abonelik tabanlı alt grupların yanı sıra Facebook, gruplarda bağış toplama özelliğini de açabilecek.

Son olarak gruplar, gruba bağlı olan özel bir market üzerinden alışveriş yapabilecek. Bu da grubu finansal açıdan desteklemek için bir fırsat sunacak.

DAHA ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR GRUPLAR

Facebook gruplarına gelen yeni özelliklerden birisi, grupların daha da özelleştirebilmelerini sağlayacak.

Getirilen yeni araçlar sayesinde grup yöneticileri, grubun renklerini, paylaşımların arka plan rengini, yazıların yazı tipini ve emojilerini özelleştirebilecek.