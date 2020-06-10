Facebook, Haberler sekmesini ABD kullanıcılarına sundu

Facebook'un haber kaynaklarındaki haberleri kullanıcılarla buluşturan "Haberler" sekmesi, ABD'deki kullanıcılar için yayınlandı.

Son zamanlarda karıştığı gizlilik skandalları nedeniyle bir hayli zor durumda kalan sosyal medya devi Facebook, platforma yeni bir özellik daha kazandırdı.

CEO Mark Zuckerberg, geçtiğimiz yılın başlarında yaptığı açıklamada, ''İnsanların güvenilir haber okumaları ve dünyanın önde gelen haber platformlarından bilgi almaları benin için oldukça önemli.'' ifadelerini kullanmıştı.

Facebook'un, platforma yeni bir 'Haberler' sekmesi ekleyerek, kullanıcıların en doğru ve en güncel haberlere ulaşmasını sağlayacağını daha önce sizlerle paylaşmıştık.

ABD'DE KULLANIMA AÇILDI

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru ABD'deki bazı kullanıcılar için test edilen Haberler özelliği, artık hizmete açıldı.

Şu anda yalnızca ABD'de kullanılan özelliğin, diğer ülkelere ne zaman geleceği bilinmiyor.

SAHTE HABERLERİN ÖNÜNÜ KESECEK

Facebook, yeni haberler sekmesiyle popüler haber kuruluşlarının yayınladığı haberleri kullanıcılarla buluşturacak. Böylece platformda cirit atan sahte haberlerin de önü kesilmiş olacak.

Şimdilik haberler sekmesinde yerel ve ulusal haberler yer alıyor. Kullanıcılar hem bulundukları bölgeye göre hem de kişisel tercihlerine göre haberleri alabiliyor. Ayrıca şirket, gelecekte video haberleri de platforma ekleyeceğini söylüyor.

FACEBOOK, CİDDİ PARALAR ÖDEMEYİ GÖZE ALDI

Sosyal medya platformuna olan güveni yeniden artırmak isteyen Facebook, 'Haberler' sekmesinin de oldukça güvenilir ve doğru kaynaklardan oluşmasını istiyor.

Şirket, Buzzfeed News ve Washington Post gibi haber kuruluşlarına büyük paralar ödeyerek, platformda yer almalarını sağlamıştı.