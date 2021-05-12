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    Facebook, haberlerin okunmadan paylaşılmasını istemiyor

    Facebook, platformda paylaşılacak bir makalenin okunmaması durumunda kullanıcıyı uyaracak bir özelliği test etmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2021 - 11:36
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    Facebook, haberlerin okunmadan paylaşılmasını istemiyor

    Son zamanlarda yalan haberlerin sosyal medyada hızla yayılması, şirketleri bu konuda adımlar atmaya zorluyor.

    Daha önce Twitter'ın, yanlış bilginin yayılmasını engellemek için okunmadan paylaşılan tweet'ler için kullanıcıları uyaracağı ortaya çıkmıştı.

    Benzer biri adımı sosyal medya platformu Facebook da atacak. Facebook, platformda paylaşılacak bir makalenin okunmaması durumunda kullanıcıyı uyaracak bir özelliği test etmeye başladı.

    BAĞLATIYA TIKLAYIP OKUNMAMIŞSA, KULLANICI UYARILACAK

    Facebook, bu özellik sayesinde bağlantısı açılmamış bir makalenin paylaşılması durumunda kullanıcıyı uyaracak.

    Böylelikle, yalnızca haberin başlığına bakarak paylaşılan yalan haberlerin önüne geçilmesi planlanıyor.

    facebook

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