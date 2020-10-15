Facebook hesap kapatma işlemi nasıl yapılır? Facebook hesabı geçiçi olarak nasıl silinir?

Facebook hesap kapatma işlemi nasıl yapılır? Facebook hesabı geçiçi olarak nasıl silinir?

Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal paylaşım platformu Facebook'ta hesap silme işlemi yapmak isteyenler için detaylı bilgiler...

Facebook'ta hesabını kalıcı veya geçici olarak silmek isteyenler için izlemeniz gereken bazı adımlar vardır."Facebook hesap silme işlemleri" sayesinde bir daha facebook hesabınıza giriş yapamayacak ve sizleri kimsenin bulamamasını sağlayacaksınız. Facebook hesap silme veya dondurma işlemine başlamadan önce dilerseniz Facebook'unuzun bir kopyasını isteyebilirsiniz.

Facebook hesabınızı tamamen sildiğiniz zaman insanlar Facebook’ta profilinizi görmeyecektir. Fotoğraflarınızın, durum güncellemelerinizin veya yedek sistemde olan verilerin tamamının silinmesi 90 güne kadar sürebilir. Hesabınızı sildikten sonra gönderdiğiniz mesajlar onlarda kayıtlı kalabilir.

FACEBOOK VERİLERİ NASIL KOPYALANIR?

İlk olarak "Ayarlar" bölümüne giriş yapın. Sonrasında ise karşınıza profil bilgilerinizin olduğu sayfa gelecektir. Bu sayfanın en alt bölümünde "Facebook Verileni Kopasını İndir" yazısını göreceksiniz. O bölüme tıklayarak Facebook verilerinizin kopyasını indirebilirsiniz.

Facebook hesabını silmek isteyenler "Facebook hesabımı kalıcı olarak nasıl silebilirim" sorusunun yanıtını arıyor.

HESAP DONDURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Facebook'un sağ üst köşesindeki seçenekler simgesine tıklayın. Ayarlar ve Gizlilik > Ayarlar'ı seçin. Sol sütundaki Facebook Bilgilerin'e tıklayın. Dondurma ve Silme'ye tıklayın. Hesabı Dondur'u seçin, ardından Hesabı Dondurma İşlemine Devam Et'e tıklayın ve onaylamak için talimatları izleyin.

FACEBOOK HESABI KAPATMA LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

FACEBOOK HESAP KAPATMA İŞLEMİ İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

Bu işlem Facebook hesabını kalıcı olarak silme olarak adlandırılmış olsa da, sosyal medya platformu kullanıcıların bu durumu yaşayabileceğini göz önünde bulundurarak hesabı hemen yok etmiyor, yani geri döndürme şansınız bulunuyor. Burada en önemli kriter Facebook silme işleminin üzerinden 30 günden fazla süre geçmemesi. Yani hesabınızı sildikten sonra 1 ay içerisinde işlemi iptal etmeniz mümkün.

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