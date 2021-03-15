Facebook, insanların aşılanmasına yardımcı olacak

Mark Zuckerberg'ün şirketi, 50 milyon insana koronavirüs aşılama kampanyası çerçevesinde kolaylık sunmak istiyor.

Facebook'ta milyonlarca kullanıcının verilerinin izinsiz kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından ABD merkezli sosyal medya devi, yeni bir tartışmalı karara daha imza atmaya hazırlanıyor.

Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, sosyal medya platformunun insanların koronavirüs aşısının nerede ve ne zaman yaptırılacağıyla ilgili bilgilere ulaşmasını sağlamak için bir araç geliştirdiklerini söyledi.

HEDEF, 50 MİLYON İNSAN

Facebook'un hamlesi, Zuckerberg'ün şirketinin koronavirüs salgını döneminde aşılama karşıtı yanlış bilgilerin yayılmasından sorumlu tutulduğu bir dönemde geldi.

Zuckerberg, şirketin 50 milyon insanı "aşı olmaya bir adım daha yaklaştırarak" insanlara "koronavirüs aşıları hakkında daha fazla bilgi edinmesine ve aşıları ne zaman ve nerede yaptırabileceklerini" öğrenmelerine yardımcı olmayı hedeflediğini belirtti.

HASTANE İLE İŞ BİRLİĞİ YAPILDI

Facebook, söz konusu çalışma doğrultusunda platform kullanıcılarının aşı yaptırmak için yakındaki merkezleri belirlemelerine yardımcı olan bir araç sunmak üzere Boston Çocuk Hastanesi ile ortaklık kurdu.

Mark Zuckerberg, şirketin şu anda Facebook uygulamasında bulunan "Koronavirüs Bilgi Merkezi"ni Instagram'a da taşıyacağını kaydetti.

Facebook, geçen ay yaptığı açıklamada, koronavirüs aşısı da dahil olmak üzere aşıların etkili ve güvenli olmadığı iddialarına karşı daha "sert adımlar" atacağını duyurmuştu.