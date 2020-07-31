Facebook: iOS 14 reklam gelirlerimizi azaltacak

Facebook, iOS 14 ile birlikte iPhone kullanıcılarına sunulacak katı gizlilik ayarlarının gelirlerini etkileyeceği görüşünde.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 22 Haziran'da gerçekleştirdiği geliştiriciler konferansında merakla beklenen iOS 14 sürümü tanıtmıştı.

Ekim ayında tanıtılacak yeni iPhone 12 modelleri ile birlikte kullanıma sunulacak iOS 14, birçok yeni özelliği de beraberinde getiriyor. Bu özelliklerden biri de Apple'ın üzerinde çok durduğu gizlilik seçenekleri.

Facebook başta olmak üzere birçok şirket, kullanıcılara en uygun reklamları gösterebilmek için telefonlardaki verilerden faydalanıyor. Ancak iOS 14 kullanıcıları, tüm uygulamaların kullanıcı verilerini takip etmesini engelleyebilecek.

FACEBOOK: REKLAM GELİRLERİMİZ DÜŞEBİLİR

Şirketin düzenlediği bir toplantıda konuşan Facebook Finans Grubu Başkanı David Wehner, iOS 14'teki gizlilik seçenekleri nedeniyle reklam gelirlerinde düşüş yaşanabileceğini açıkladı.

Wehner, iOS 14'ün yayınlanmasıyla birlikte gelir düşüşlerinin daha net bir şekilde ortaya çıkabileceğini söylüyor..

iOS 14 BİRÇOK UYGULAMAYI İFŞA ETMİŞTİ

iOS 14 sürümünde kullanıcı gizliliğine çok fazla önem veren Apple, herhangi bir uygulamanın panodaki verilere erişim sağlaması halinde kullanıcıları uyaran bir özellik de yeni sürüme eklemişti.

Apple'ın eklediği bu özellik, birçok uygulamanın panodaki verilere eriştiğini ortaya çıkarmıştı.

Örneğin herhangi bir kişisel verinizi (parola, kart numarası) panoya kopyaladığınızda, bu uygulamalar kopyaladığınız verileri okuyabiliyordu.