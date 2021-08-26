Facebook, İsrail’i eleştiren içerikleri sansürlüyor

Fransa’da akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları, Facebook’un İsrail’i eleştiren içerikleri sansürlemesine karşı imza kampanyası başlattı.

Son yıllarda attığı adımlar nedeniyle oldukça eleştiri alan sosyal medya platformu Facebook, Fransa'da İsrail karşıtı içerikleri engellemeye başladı.

Ülkedeki akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları, Facebook’un İsrail’i eleştiren içerikleri sansürlemesine karşı birleşti.

FACEBOOK'A KARŞI İMZA KAMPANYASI

Fransız tarihçi ve gazeteci Dominique Vidal, Fransa Filistin Dayanışma Derneği (AFPS) onursal başkanları, siyasetçi Jean-Claude Lefort ile araştırmacı Taoufiq Tahani’nin de aralarında bulunduğu akademisyenler, imza kampanyası başlattı ve Facebook’un İsrail’e yönelik eleştirel içerikleri sansürlemeyi sonlandırmasını talep etti.

Facebook’un, İsrail devletinin politikalarına karşı eleştiriler içeren görselleri, yazıları sildiği ya da göstermediği ifade edilen kampanya açıklamasında, çok sayıda kullanıcının bu sansüre maruz kaldığı kaydedildi.

BASİT KARİKATÜRLER BİLE SANSÜRLENİYOR

"Bu keyfi müdahale, şiddet ya da pornografik içerikleri, ırkçı nefrete teşviki ya da telif hakkı ihlalini hedef almadı." ifadesi kullanılan açıklamada, bazen ana akım medya tarafından yayımlanan basit karikatürlerin bile sansürlendiği vurgulandı.

Açıklamada, bu totaliter manipülasyon uygulamalarının kınandığı belirtilerek, Facebook’un ayrıca aşırı sağcı Yahudi bir grubun tehditlerine karşı da sessiz kaldığının altı çizildi.

Açıklamada, Facebook’un bu kanunsuz eylemlerini sürdürmesi durumunda sosyal medya şirketine karşı hukuki yollara başvurulacağı aktarıldı.

GİZLİ GÖRÜŞME YAPTILAR

Öte yandan İsrail gazetesi Haaretz, Tel Aviv yönetiminin Facebook ve Twitter ile gizli görüşme yaptığını ve karşıt içeriklerin platformdan kaldırılmasını istediğini yazmıştı.