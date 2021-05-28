Facebook, koronavirüs yasağını kaldırdı

Facebook, koronavirüsün insan yapımı olduğu yönündeki paylaşımlara getirdiği yasağı kaldırdığını duyurdu.

Koronavirüs salgını ilk çıktığından bu yana birçok teori ortaya atıldı. Bu teorilerden en önemlisi de virüsün insan yapımı olduğuydu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, pek çok kez virüsün yayılmasından dolayı Pekin'i suçlamış, ABD istihbaratının geçen yılın sonunda yayınladığı raporunda virüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıkmış olabileceğine ilişkin bulgulardan bahsedilmişti.

Çin yönetimi, söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Dünya Sağlık Örgütü'nden konuyu araştıran bir heyet de virüsün söz konusu laboratuvardan yayıldığı iddialarının gerçekçi olmadığı sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı.

FACEBOOK, PAYLAŞIMLARI ENGELLEMİŞTİ

Facebook, Şubat 2021'den bu yana, koronavirüsün insan yapımı veya üretimi sonucu ortaya çıktığı yönündeki paylaşımlara, "yanıltıcı sağlık iddialarının bir parçası" olduğu gerekçesiyle izin vermiyordu.

GERİ ADIM ATTI

Facebook'un internet sitesinden yapılan açıklamada, "Koronavirüsün kökenine ilişkin devam eden araştırmalar ışığında ve halk sağlığı uzmanlarına danışmamız sonucunda, virüsün insan yapımı olduğu veya üretildiği iddialarını artık engellemeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, salgının değişen doğasına ayak uydurmak için sağlık uzmanlarıyla çalışmaya devam edileceği, yeni gerçekler ve eğilimler ortaya çıktıkça Facebook politikalarının düzenli olarak güncelleneceği kaydedildi.

JOE BIDEN DA ARAŞTIRIYOR

ABD Başkanı Joe Biden, istihbarat kurumlarından koronavirüsün kökenine ilişkin çalışmalarını hızlandırmalarını ve kendisine 90 gün içinde rapor sunmalarını istediğini duyurdu.

ABD'li araştırmacıların virüsün ilk zamanlarında sahaya erişiminin engellenmesinin, virüsün kökenine ilişkin tüm çalışmaları baltaladığını vurgulayan Biden, ay başında bu konuda bir rapor aldığını ve konunun takipçisi olduğunu ifade etmişti.