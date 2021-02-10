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- Facebook, koronavirüs yasaklarını genişletti
Facebook, koronavirüs yasaklarını genişletti
- Haber Merkezi
- 10.02.2021 - 10:30
- Güncelleme : 10.02.2021 - 10:45
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya şirketlerine büyük iş düşüyor.
Pandemi ile ilgili birçok yalan haberin yayıldığı bu platformlar, getirdikleri çeşitli yasaklar ile bu durumun önüne geçmeye çalışıyor.
FACEBOOK, YASAKLARI GENİŞLETTİ
Yalan haberlerin en çok yayıldığı sitelerin başında gelen Facebook, koronavirüs haberlerine getirdiği yasakların kapsamını genişletti.
Sosyal medya platformu, koronavirüs aşısının otizme neden olduğunu iddia eden paylaşımların Facebook tarafından kaldırılacağını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, yeni kararın en kısa sürede Facebook grupları ile paylaşılacağı ve sonrasında kullanıma sunulacağı bilgisine yer verildi.
Facebook, geçtiğimiz dönemde koronavirüs aşıları ile ilgili yapılan yanıtıcı paylaşımları platformdan kaldırmaya başlamıştı.
Sosyal medya platformu, daha önce tıbbi yüz maskeleri için yapılan reklamları yasaklama kararı almıştı.