Facebook, koronavirüs yasaklarını genişletti

Facebook, koronavirüs salgını hakkında ortaya atılan yanıltıcı bilgileri engellemek için yeni yasaklar getirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya şirketlerine büyük iş düşüyor.

Pandemi ile ilgili birçok yalan haberin yayıldığı bu platformlar, getirdikleri çeşitli yasaklar ile bu durumun önüne geçmeye çalışıyor.

FACEBOOK, YASAKLARI GENİŞLETTİ

Yalan haberlerin en çok yayıldığı sitelerin başında gelen Facebook, koronavirüs haberlerine getirdiği yasakların kapsamını genişletti.

Sosyal medya platformu, koronavirüs aşısının otizme neden olduğunu iddia eden paylaşımların Facebook tarafından kaldırılacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, yeni kararın en kısa sürede Facebook grupları ile paylaşılacağı ve sonrasında kullanıma sunulacağı bilgisine yer verildi.

Facebook, geçtiğimiz dönemde koronavirüs aşıları ile ilgili yapılan yanıtıcı paylaşımları platformdan kaldırmaya başlamıştı.

Sosyal medya platformu, daha önce tıbbi yüz maskeleri için yapılan reklamları yasaklama kararı almıştı.

