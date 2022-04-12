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    Facebook, Mark Zuckerberg'in güvenliği için 25 milyon dolar harcıyor

    Meta, Mark Zuckerberg ve ailesinin güvenliği için yıllık 10 milyon dolarlık ödeneğe ek olarak 15.2 milyon dolarlık harcama yaptığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 11:53
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 12:11
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    Facebook, Mark Zuckerberg'in güvenliği için 25 milyon dolar harcıyor

    Şimdiye kadar birçok gizlilik sorunuyla karşı karşıya kalan sosyal medya platformu Facebook, adını Meta olarak değiştirerek yeni bir sayfa açmıştı.

    Kurucu Mark Zuckerberg, yalnızca gelirleri ile değil giderleri ile de gündemde. Şirketin Zuckerberg'i korumak için ödediği tutar, diğer şirketlerle kıyaslandığında oldukça yüksek seviyede.

    Google ve YouTube’un sahibi Alphabet, geçtiğimiz günlerde şirketin CEO’su Sundar Pichai için 4.3 milyon dolarlık kişisel güvenlik maliyeti bildirmişti.

    26,8 milyon dolar gideri var

    Meta, Mark Zuckerberg ve ailesinin güvenliği için yıllık 10 milyon dolarlık ödeneğe ek olarak 15.2 milyon dolarlık harcama yaptığını açıkladı.

    Meta'dan yapılan açıklamada, "Mark’ın Meta’da oynadığı önemli rol ve rolünden kaynaklanan güvenliğine yönelik tehditler göz önüne alındığında, güvenlik önlemlerimiz üst seviyede. Zuckerberg, sahip olduğu rol nedeniyle şirketle aynı anlama geliyor. " ifadeleri kullanıldı.

    mark zuckerberg


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