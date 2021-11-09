Facebook, metaverse için fiziksel mağaza açacak

Facebook'un, geliştiridiği sanal gerçeklik ürünlerini satmak için fiziksel mağaza açmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Şimdiye kadar birçok gizlilik sorunuyla karşı karşıya kalan sosyal medya platformu Facebook, sanal gerçeklik evrenine adım atmış ve çatı şirketinin adını "Meta" olarak değiştirmişti.

Şirket CEO’su Mark Zuckerberg, metaverse evrenindeki çalışmaları için fiziksel mağaza açmaya hazırlanıyor.

Söz konusu mağazalarda, Facebook'un sanal gerçeklik başlıkları ve cihazları satılacak.

Gelen bilgilere göre, ilk olarak ABD'de açılacak fiziksel Facebook mağazası, daha sonra dünyanın dört bir yanına yayılacak.

FACEBOOK'UN METAVERSE YATIRIMI

Metaverse kavramının, insanların özel gözlük ve kasklar kullanarak alışveriş yapabildiği, çalışabildiği ve sosyalleşebildiği paralel bir evren olarak kurgulandığını söyleyen Zuckerberg, artırılmış gerçeklik gözlükleri aracılığıyla insanların hologramlarının arkadaşlarının yanında “fiziksel olarak” bulunabileceğini söylemişti.

İnsanların metaverse kavramını tam olarak bilmediklerinden ve kullanılan gözlük ve başlıkların yaygın olmadıklarından endişe eden Facebook, fiziksel mağazalar aracılığıyla bu sorunları giderecek.