Facebook, Müslümanlara yönelik olaylar nedeniyle özür diledi

Facebook, iki yıl önce Sri Lanka’da Müslümanlara yönelik toplumsal şiddet olaylarındaki rolü nedeniyle özür açıklaması yaptı.

Sri Lanka’daki şiddet olayları, 2018 yılında paylaşılan sahte bir video ile başlamıştı. Videoda Müslüman bir restoran sahibinin, Sinhala Budistlerin yemeğine kısırlaştırıcı hap atttığı görülüyordu.

Videonun daha sonra sahte olduğu ortaya çıksa da bu durumun sosyal medyada yayılması, birçok sorunu beraberinde getirdi.

Facebook'ta yapılan paylaşımlarda, “Bebekleri dahi ayırmadan bütün Müslümanları öldürün.” şeklinde ifadeler kullanılarak sosyal medyada Müslümanlara karşı öfke tetiklenmiş, çıkan toplumsal şiddet olaylarında onlarca cami ile Müslümanlara ait iş yerleri ve evler kundaklanmış, en az 3 kişi hayatını kaybetmiş ve 20 kişi yaralanmıştı.

FACEBOOK İKİ YIL SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Facebook, iki yıl önce Sri Lanka’da Müslümanlara yönelik toplumsal şiddet olaylarındaki rolü nedeniyle özür diledi.

Facebook, konu ile ilgili açılan soruşturmanın sonucunda platformda paylaşılan nefret içerikli söylemlerin Müslümanlara karşı şiddete yol açmış olabileceğini kabul etti.

Açıklamada, “Platformumuzun kötüye kullanılmasından dolayı çok üzüntülüyüz. Ortaya çıkan gerçek insan hakları sonuçlarının farkındayız ve özür dileriz.” ifadesi yer aldı.

FACEBOOK UYARILARI DİKKATE ALMAMIŞTI

Article One Advisors adlı bir şirket tarafından hazırlanan raporda, Facebook’un, yaklaşık 10 yıldır Sri Lanka’da aşırı gruplar tarafından kötüye kullanıldığı uyarılarını dikkate almada başarısız olduğu açıklanmıştı.

Raporda, 21 milyondan fazla nüfusu bulunan Sri Lanka’da, 4.4 milyon kişinin günlük Facebook platformunu kullandığı bilgisi paylaşıldı.