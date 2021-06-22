Facebook, sanal gerçeklik reklamlarına başladı

Facebook sanal gerçeklikte de reklam göstermeye başladı. Oculus setlerde gösterilen reklamların, VR teknolojisi için özel hazırlandığı belirtildi.

Sosyal medya devi Facebook, 2014 yılında 400 milyon dolar nakit ve 23.1 milyon adet Facebook hissesi karşılığında sanal gerçeklik teknolojisi üzerinde çalışan Oculus VR’ı bünyesine katmıştı.

Dünya genelinde 2 milyardan fazla insanın kullandığı Facebook, Oculus'un ürettiği sanal gerçeklik cihazlarında reklam göstermeye başladı. Söz konusu sanal gerçeklik reklamları, şimdilik test aşamasında.

OCULUS SÖZÜNDEN DÖNDÜ

Oculus'un kurucusu Palmer Luckey, 2017 yılında verdiği bir röportajında, "Sizi takip etmeyeceğiz, size reklam göstermeyeceğiz. Müdahaleci hiçbir şey yapmayacağız." demişti.



Ancak Oculus, geliştiricilere yeni gelir şansı vermek için böyle bir adım atmak zorunda kaldıklarını söylüyor.





Sanal gerçeklik setleri, teknolojik tüketim ürünleri arasında bir sonraki durak olarak görülüyor. Büyük şirketlerin hepsi geleceğin teknolojisi olarak gördükleri bu alana yatırım yapıyor.



Facebook'un yanısıra Google ve Apple gibi devlerin de sanal gerçeklik üzerine yoğunlaştığı biliniyor.