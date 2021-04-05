Facebook şifresi nasıl değiştirilir? Facebook şifre sıfırlama ve yenileme işlemleri

Facebook şifresi nasıl değiştirilir? Facebook şifre sıfırlama ve yenileme işlemleri

Geçtiğimiz günlerde yaşanan siber saldırının ardından Bilişim Hukuku Derneği, kullanıcıların Facebook şifrelerini değiştirmesi gerektiği uyarısında bulundu. Peki, Facebook şifre nasıl değiştirilir?

Geçtiğimiz günlerde Facebook'a yapılan siber saldırı sonucunda 106 ülkeden 533 milyon kullanıcının bilgileri çalınmıştı. 20 milyon Türk kullanıcının bilgileri de yayınlanan veritabanında bulunuyor.

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ergün, "Öncelikle bilgilerin çalınıp çalınmadığına bakılmaksızın bütün Facebook kullanıcıları şifrelerini güncellemelidir. Özellikle Facebook şifresi ile başka şifreleri aynı ise bunları ivedilikle değiştirmelidir.'' dedi.

Bunun üzerine Facebook kullanıcıları şifre değiştirme işlemleri hakkında araştırmalarına başladı.

Peki, Facebook şifresi nasıl değiştirilir? İşte, Facebook şifre sıfırlama ve yenileme işlemleri..

FACEBOOK ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Giriş yapmış durumdayken Facebook'taki şifrenizi değiştirmek için Facebook'un sağ üst köşesindeki aşağıya doğru ok simgesine tıklayın.

Ayarlar ve Gizlilik'i seçin ve ardından Ayarlar'a tıklayın.

Güvenlik ve Giriş'e tıklayın.

Şifreyi değiştir'in yanındaki Düzenle'ye tıklayın.

Mevcut şifrenizi ve yeni şifrenizi girin.

Değişiklikleri Kaydet'e tıklayın.

FACEBOOK ŞİFRESİ NASIL YENİLENİR?

Facebook'a giriş yapmış durumda değilseniz şifrenizi yenilemek için Hesabını Bul Sayfasına gidin.

Hesabınıza kayıtlı olan e-postayı, cep telefonu numarasını, tam adı veya kullanıcı adını girdikten sonra Ara'ya tıklayın.

Ekrandaki talimatları izleyin.

Güvenlik nedeniyle, iki faktörlü kimlik doğrulaması için kullandığınız cep telefonu numarasını şifrenizi yenilemek için kullanamazsınız.

Şifrenizi yenilemeniz gerekiyorsa hesabınıza eklenmiş başka bir cep telefonu numarasına veya e-posta adresine sahip olmanız gerekir.

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