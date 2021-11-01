Facebook temsilcisi, TBMM'de sunum yapacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu, Facebook'un Türkiye temsilcisini dinleyecek.

Geçtiğimiz aylarda hayata geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sağlayıcılara, Türkiye'de uymaları gereken bazı şartlar getirilmişti.

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, düzenleme kapsamında Türkiye'de bir temsilci bulundurmak zorunda.

FACEBOOK TEMSİLCİSİ TBMM'YE SUNUM YAPACAK

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu, yeni yasama döneminde çalışmalarına başladı.

Yeni yasama döneminin ikinci toplantısını 4 Kasım'da gerçekleştirecek olan komisyon, Facebook'un Türkiye temsilcisini dinleyecek.

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "4 Kasım'da ilk defa Facebook'un temsilcisi Türkiye'ye gelecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunum yapacak." ifadelerini kullandı.

Yayman ayrıca, Facebook'un sunum yapmasının ardından bir başka sosyal medya devi Twitter'ın da temsilcisini çağıracaklarını söyledi.

SOSYAL PLATFORMLARDAN İSTENEN ŞARTLAR

Sosyal medya platformlarından talep edilen şartlar ise şu şekilde:

Türkçe yapılan başvuruların Türkçe cevaplanması.

Kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlalinde başvurulara sosyal ağ sağlayıcı tarafından 48 saat içinde cevap vermesi.

Sosyal ağ sağlayıcıların, kişi başvurularına ilişkin 6 ayda bir rapor yayınlaması.

Mahkeme kararına rağmen, 24 saat içinde hukuka aykırı içerikleri çıkarmayan sosyal ağlar, doğacak zarardan sorumlu olacak.

Sosyal ağ sağlayıcılar, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alacak.