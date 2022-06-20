Facebook, TikTok ile rekabet edebilmek için tasarımını yeniliyor

Facebook, TikTok ile rekabet edebilmek için tasarımını yeniliyor

Facebook, TikTok ile mücadele edebilmek için büyük çaplı bir tasarım değişikliğine gidecek.

Son dönemlerde gizlilik sorunlarıyla tepki çeken ve ABD'nin yakın takibinde olan Çinli video paylaşım uygulaması TikTok, kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor.

Çinli video uygulaması, 2020 yılında ilk defa Facebook, Instagram, Facebook Messenger ve WhatsApp’ı geride bırakmayı başarmıştı.

TikTok'un bu kadar popüler olması, Facebook yetkililerini de harekete geçirdi. Facebook, TikTok ile mücadele edebilmek için büyük çaplı bir tasarım değişikliği yapacak.

Ana akış tasarımı tamamen yenileniyor

Bir Facebook yöneticisinin yaptığı açıklamaya göre; Facebook'un ana akışı sayfalardan, içerik oluşturuculardan ve henüz takip etmediğiniz kişilerden önerilen içeriği yoğun bir şekilde vurgulayacak büyük bir değişikliğe gidecek.

Öneriler, esas olarak “bağlantısız” içeriklerden gelecek ve kullanıcılar beslemelerinde arkadaşlarından ve ailelerinden daha az gönderi görecek.

Ayrıca Messenger da Facebook’a geri dönecek ve kullanıcıları daha fazla içerik paylaşmaya teşvik edecek.

Meta'nın bu değişiklikleri ne zaman hayata geçireceği şu an için bilinmiyor. Değişiklilerin TikTok ile mücadelede işe yarayıp yaramayacağını ise zaman gösterecek.