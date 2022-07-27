Facebook, TikTok'a benzemek için çalışma yürütüyor

TikTok ile rekabete hazırlanan Facebook, kullanıcı akışında radikal değişikliklere imza atmaya hazırlanıyor.

Meta çatısı altındaki sosyal medya platformlarından olan popüler uygulama Facebook, yeniden dizayn sürecine girdi.

Bu doğrultuda Facebook, bağlantı yerine tüketime öncelik veren bir çalışma gerçekleştiriyor.

TikTok ile rekabet edecek

Söz konusu hamle, Facebook'un TikTok ile rekabet etme yolunda attığı en büyük adım olarak göze çarpıyor.

Kullanıcı akışında yapılacak değişikliklerle artık Facebook, arkadaşlar ve tanıdıklarla bağlantı kurmak için öncelikli bir yer olmayacak.

Akış silbaştan: Video, resim

Bunun yerine, TikTok'a benzer bir kaydırmayla ilgili akışa sahip olacak. Oluşturulan algoritma, kullanıcılara video, resim ve beğenileceği düşünülen diğer gönderileri sunacak.

Düzenlemeyle birlikte, rastgele evcil hayvan videoları görme veya yemek pişirme konusunda etkili kişilerden tarifler alma gibi içeriklerin öne çıkması bekleniyor.

Öneri algoritması değişiyor

Facebook'ta içeriklerin yer aldığı ana ekran artık "Home (ana sayfa) olarak adlandırılacak ve insanların Facebook'un beğeneceklerini düşündükleri "yeni içerikleri keşfetmeleri" için bir yer olacak.

Söz konusu platform, öneri algoritmasını iyileştirerek, gösterdiği yeni içeriklerin sayısını artırmayı planlıyor.

Facebook'un açıklaması

"Feeds" (Yayınlar) adlı yeni sekme, yalnızca kullanıcının takip etmeyi seçtiği arkadaşlardan, aileden, sayfalardan ve gruplardan gelen gönderileri gösterecek.

Facebook'tan yapılan açıklamada, "Ana Sayfa sekmeniz size özel olarak kişiselleştiriliyor. Bu sistem, dağınıklığı ortadan kaldırmaya ve içeriği en değerli bulacağınızı düşündüğümüz yerde sıralamaya yardımcı olmak için binlerce sinyali dikkate alıyor." denildi.

Gençleri çekme yarışı

Facebook'un kullanıcı büyümesi, son yıllarda ABD ve Avrupa'da durgunluk gösteriyor.

Daha genç kitlesiyle tanınan TikTok ise ABD'de kullanıcı sayısında ve uygulamada harcanan sürede önemli bir ilerleme kaydetti.

Buna karşılık, Facebook gençleri platforma çekmek için çalışıyor.