Facebook, ünlülerin kuralları çiğnemesine göz yumuyor

Facebook'un, ünlü kullanıcılara özel muamele yaptığı ortaya çıktı. Şirketin XCheck isimli sistemi, ünlüleri denetimin dışında bırakıyor.

Son dönemlerde gizlilik skandallarına karışan ve kullanıcılar tarafından oldukça eleştirilen Facebook, yeni bir skandalla daha gündeme geldi.

Facebook'un; politikacılar, sporcular ve gazeteciler de dahil olmak üzere ünlü kullanıcıları moderasyon sürecinin dışında tutan bir sistemi olduğu ortaya çıktı.

ÜNLÜLERE ÖZEL MUAMELE

XCheck olarak adlandırılan sistem, ünlü kişilerin topluluk kurallarına aykırı gönderi paylaşmalarına göz yumuyor.

Normal kullanıcılar tarafından paylaşılan uygunsuz içerikler platformdan otomatik olarak kaldırılırken, bu sisteme dahil olan ünlülerin paylaşımlarına herhangi bie müdahalede bulunulmuyor.

5.8 MİLYON ÜNLÜYE TORPİL

Sızdırılan belgelere göre politikacılar, ünlüler, influencer'lar ve bazı gazetecilerin yer aldığı beyaz listede yaklaşık 5.8 milyon kişi var. Üstelik Facebook, bu torpil listesine her yıl on binlerce yeni isim ekliyor.

Rapora göre eski ABD başkanı Donald Trump, futbol yıldızı Neymar, Senatör Elizabeth Warren ve hatta Doug the Pug gibi fenomen hesaplar da sistem kapsamına giriyor.

NEYMAR MUAF TUTULMUŞTU

Listeye dahil olan Neymar, aslında 2019 yılında Facebook'un torpilinden oldukça faydalandı.

Fransız futbol kulübü PSG'nin oyuncusu Neymar; kendisini tecavüzle suçlayan bir kadınla ilgili WhatsApp yazışmalarını Facebook hesabından yayınlamış ve modelin ismi ve uygunsuz fotoğrafları da ifşa olmuştu.

Ancak Facebook'un beyaz listesinde olan Neymar'ın gönderisi platformdan kaldırılmadı ve 56 milyon kişiye ulaştı.

FACEBOOK KABUL ETTİ

Facebook sözcüsü Andy Stone, XCheck sisteminin varlığını kabul etti, ancak gelecekte şirketin bundan vazgeçeceğini de sözlerine ekledi.