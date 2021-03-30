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    Facebook ve Google, iki yeni deniz altı kablo projesi hayata geçirecek

    Facebook ve Google, daha hızlı internet için ABD'den Asya'ya uzanan 2 yeni deniz altı kablo projesi hayata geçirecek ve genel kapasite yüzde 70 artacak.
    • AA
    • 30.03.2021 - 09:18
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 09:35
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    Facebook ve Google, iki yeni deniz altı kablo projesi hayata geçirecek

    Facebook ve Google, internet hızını ve güvenliğini artırmak amacıyla ABD ile Güneydoğu Asya arasında 2 yeni deniz altı internet kablosu projesini hayata geçireceklerini duyurdu.

    Söz konusu projeler ile Singapur, Endonezya ve Kuzey Amerika birbirine bağlanacak.

    Açıklamada, "Echo" ve "Bifrost" adı verilen kabloların ilk transpasifik kablolar olacağı ve genel transpasifik kapasiteyi yüzde 70 artıracağı ifade edildi.

    GOOGLE DESTEK VERECEK

    Google'dan yapılan açıklamada ise şirketin "Echo" projesine yatırım yapacağı belirtildi. Açıklamada, söz konusu kablonun bölgede Google Cloud Platformu'nu çalıştıran uygulamalara bağlanan kullanıcılar için gecikmeyi azaltacağı aktarıldı.

    KABLO

    Bunun gibi altyapı yatırımlarının bölgesel ekonomik faaliyet üzerinde önemli etkilerinin olabileceğine işaret edilen açıklamada, "Echo" kablosunun 2023'te hizmete hazır hale gelmesinin beklendiği kaydedildi.

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