Haberler

Teknoloji Haberleri

Facebook ve Google, iki yeni deniz altı kablo projesi hayata geçirecek

Facebook ve Google, iki yeni deniz altı kablo projesi hayata geçirecek

Facebook ve Google, daha hızlı internet için ABD'den Asya'ya uzanan 2 yeni deniz altı kablo projesi hayata geçirecek ve genel kapasite yüzde 70 artacak.