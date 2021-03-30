- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- Facebook ve Google, iki yeni deniz altı kablo projesi hayata geçirecek
Facebook ve Google, iki yeni deniz altı kablo projesi hayata geçirecek
- AA
- 30.03.2021 - 09:18
- Güncelleme : 30.03.2021 - 09:35
Facebook ve Google, internet hızını ve güvenliğini artırmak amacıyla ABD ile Güneydoğu Asya arasında 2 yeni deniz altı internet kablosu projesini hayata geçireceklerini duyurdu.
Söz konusu projeler ile Singapur, Endonezya ve Kuzey Amerika birbirine bağlanacak.
Açıklamada, "Echo" ve "Bifrost" adı verilen kabloların ilk transpasifik kablolar olacağı ve genel transpasifik kapasiteyi yüzde 70 artıracağı ifade edildi.
GOOGLE DESTEK VERECEK
Google'dan yapılan açıklamada ise şirketin "Echo" projesine yatırım yapacağı belirtildi. Açıklamada, söz konusu kablonun bölgede Google Cloud Platformu'nu çalıştıran uygulamalara bağlanan kullanıcılar için gecikmeyi azaltacağı aktarıldı.
Bunun gibi altyapı yatırımlarının bölgesel ekonomik faaliyet üzerinde önemli etkilerinin olabileceğine işaret edilen açıklamada, "Echo" kablosunun 2023'te hizmete hazır hale gelmesinin beklendiği kaydedildi.