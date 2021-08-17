Facebook ve Google'dan yeni deniz altı kablo sistemi

Facebook ve Google'dan yeni deniz altı kablo sistemi

Google ve Facebook, Asya Pasifik bölgesinde internet kapasitesini artırmak ve 5G bağlantısı sağlamak üzere yeni bir deniz altı kablo sistemini hayata geçirecek.

Daha önce farklı bölgelere internet erişimi sağlamak için bazı deniz altı kablo projelerini hayata geçiren Google ve Facebook, bunlara bir yenisini daha ekleyecek.

ABD'li iki şirket, Asya Pasifik bölgesinde internet kapasitesini artırmak ve 5G bağlantısı sağlamak üzere ortak bir deniz altı kablo sistemi üzerinde çalışıyor.

2024'TE KULLANIMA GİRECEK

Singapur, Japonya, Tayvan, Guam ve Filipinler'i birbirine bağlayan Apricot kod adlı projenin, 2024'te kullanıma girmesi bekleniyor.

Apricot, bu yılın başlarında Google tarafından açıklanan bir başka kablo sistemi olan Echo'ya, bölgedeki Google Cloud ve diğer dijital servislerin altyapısında destek olacak.

Google Global Networking Başkan Yardımcısı Bikash Koley, yazdığı blog gönderisinde, "Echo ve Apricot, Asya'daki şirket ve yeni girişimlere Güneydoğu Asya, Kuzey Asya ve ABD arasında daha düşük gecikme süreleri, daha fazla bant genişliği ve daha dayanıklı bir bağlantı sunacak." dedi.

Facebook Ağ Yatırımları Yöneticisi Nico Roehrich ise Apricot'un, "küresel ağ altyapısını geliştirerek her ay Facebook'u kullanan 3,5 milyar kişiye daha iyi hizmet verme çalışmalarının parçası" olduğunu açıkladı.