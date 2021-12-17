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    Facebook ve Instagram, casusluk yapan şirketleri yasakladı

    Facebook, Whatsapp ve Instagram gibi uygulamaların sahibi Meta, 7 adet izleme şirketini kendi platformlarından yasakladığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2021 - 09:52
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    Facebook ve Instagram, casusluk yapan şirketleri yasakladı

    Facebook, Whatsapp ve Instagram gibi uygulamaların sahibi Meta, casusluk yaptığı tespit edilen 7 adet izleme şirketini platformdan engelledi.

    Meta, izleme şirketlerini sahte hesaplar üretmek, hedef kitleyle uygulamalar üzerinden arkadaş olmak, karşılıklı takipleşmek ve hacklemek gibi faaliyetler üzerinden bilgi toplamakla suçluyor.

    1500 CASUS HESAP ASKIYA ALINDI

    Bu şirketlerin özellikle gazetecileri ve insan hakları aktivistlerini hedef aldığını belirten Meta; raporunda, aylar süren araştırmanın sonucunda Whatsapp, Instagram ve Facebook üzerinden izleme faaliyeti yürüten 1.500 hesabın askıya alındığını duyurdu.

    Facebook ve Instagram, casusluk yapan şirketleri yasakladı #1

    Meta'ya göre bu şirketler, dünya genelinde çeşitli müşterileri için 100'den fazla ülkede yaşayan binlerce kişiyi hedef aldı ve bilgi toplamaya çalıştı.

    KULLANICILARA UYARI GİDECEK

    Meta'nın açıklamasına göre, yasaklanan şirketlerin izleme faaliyetlerinin hedefi olan kullanıcılar, önümüzdeki günlerde detay verilmeden otomatik olarak "kötü niyetli aktivite" uyarısı alacak.

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