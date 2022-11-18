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    Facebook ve Instagram’da rüşvet skandalı

    Meta bünyesinde çalışan pek çok kişinin binlerce dolarlık rüşvet karşılığında Facebook ve Instagram hesaplarını kurtardığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2022 - 14:55
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 14:57
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    Facebook ve Instagram’da rüşvet skandalı

    Gelen bilgilere göre, geçen yıl Meta bünyesinde çalışan bazı kişiler Facebook ve Instagram platformlarının hesap kurtarma araçlarına erişti. Çalışanlar, binlerce dolar karşılığında bazı engelli hesapların engellerini kaldırdı.

    Wall Street Journal kaynakları, Meta'nın geçen yıl Facebook ve Instagram hesaplarını para karşılığında kurtaran iki düzineden fazla işçiyi işten çıkardığını veya cezalandırdığını söylüyor.

    Kaynaklara göre, rüşvet alan çalışanlar arasında Allied Universal'ın Meta lokasyonlarındaki sözleşmeli güvenlik görevlileri de vardı.

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Meta sözcüsü Andy Stone, şirketin dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan herkese karşı "uygun önlemi" almaya devam edeceğini söyledi.

    meta

    Para karşılığında hesap kurtarıyorlar

    Örneğin, yaklaşık 650 bin Instagram takipçisi olan bir model olan Brooke Millard'ın Instagram hesabı, Aralık 2021'de anlamadığı bir nedenden dolayı kapatıldı.

    Millard, daha sonra McCandless Group'un içerik oluşturucular için bir platform işleten şirketi Nick McCandless'a hesabını geri alması için 7 bin dolar ödedi ve hesap açıldı.

    Millard, "Hesabımı geri alanın o olmadığını açıkça biliyordum. Belli ki içeriden bağlantıları vardı." dedi.

    McCandless, bazen Meta'da adını vermeyi reddettiği bir kişi aracılığıyla, müşterilerinden hesapları sıfırlamak için ücret aldığını itiraf etti.


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